دوره های آموزشی 222 رشته هنری در مراکز ثابت فنی وحرفه ای همدان برگزار شد

سیدمهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد رشته در 20مرکز ثابت دولتی در استان همدان آموزش داده شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه این آموزشها به طور رایگان انجام می شود، اظهار داشت: آموزش جوشکاری، تعمیر لوازم خانگی، انواع رشته های حسابداری وحسابرسی، کامپیوتر، آموزش پرورش قارچ و زنبورعسل و گیاهان دارویی از جمله این رشته ها است.

باقری افزود: تا کنون هفت هزار نفر دوره در مراکز ثابت فنی و حرفه ای دولتی استان همدان از این آموزشها بهره مند شده اند.

وی به اجرای طرح رهگیری اشتغال در فنی و حرفه ای اشاره کرد و بیان داشت: شش ماه بعد از پایان دوره هر فرد، با وی تماس گرفته تا از وضعیت اشتغال فرد اطلاع حاصل شود.

باقری با تاکید براینکه سازمان فنی و حرفه ای بستر ساز و زمینه ای برای ایجاد اشتغال اقشار مختلف مردم است، افزود: اکثر رشته ها و مهارت هایی که در این سازمان به افراد آموزش داده می شود بستر مناسبی برای خود اشتغالی هر فرد است.

وی گفت: سازمان فنی و حرفه ای تنها متولی آموزشهای غیر رسمی در همه سنین و با دوره های کوتاه مدت است.

باقری به ارائه آموزشهای قالیبافی که به طور رایگان انجام می شود نیز اشاره کرد و افزود: براساس تفاهم نامه ای با شرکت فرش استان همدان، قالیبافان برای برخورداری از خدمات بیمه ملزم به کسب گواهینامه مهارت از فنی و حرفه ای هستند.