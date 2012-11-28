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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

باقری در گفتگو با مهر:

دوره های آموزشی 222 رشته هنری در مراکز ثابت فنی وحرفه ای همدان برگزار شد

دوره های آموزشی 222 رشته هنری در مراکز ثابت فنی وحرفه ای همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: تاکنون دوره های آموزشی 222رشته در مراکز ثابت فنی و حرفه ای استان آموزش داده شده است.

سیدمهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد رشته در 20مرکز ثابت دولتی در استان همدان آموزش داده شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه این آموزشها به طور رایگان انجام می شود، اظهار داشت: آموزش جوشکاری، تعمیر لوازم خانگی، انواع رشته های حسابداری وحسابرسی، کامپیوتر، آموزش پرورش قارچ و زنبورعسل و گیاهان دارویی از جمله این رشته ها است.

باقری افزود: تا کنون هفت هزار نفر دوره در مراکز ثابت فنی و حرفه ای دولتی استان همدان از این آموزشها بهره مند شده اند.

وی به اجرای طرح رهگیری اشتغال در فنی و حرفه ای اشاره کرد و بیان داشت: شش ماه بعد از پایان دوره هر فرد، با وی تماس گرفته تا از وضعیت اشتغال فرد اطلاع حاصل شود.

باقری با تاکید براینکه سازمان فنی و حرفه ای بستر ساز و زمینه ای برای ایجاد اشتغال اقشار مختلف مردم است، افزود: اکثر رشته ها و مهارت هایی که در این سازمان به افراد آموزش داده می شود بستر مناسبی برای خود اشتغالی هر فرد است.

وی گفت: سازمان فنی و حرفه ای تنها متولی آموزشهای غیر رسمی در همه سنین و با دوره های کوتاه مدت است.

باقری به ارائه آموزشهای قالیبافی که به طور رایگان انجام می شود نیز اشاره کرد و افزود: براساس تفاهم نامه ای با شرکت فرش استان همدان، قالیبافان برای برخورداری از خدمات بیمه ملزم به کسب گواهینامه مهارت از فنی و حرفه ای هستند.

کد مطلب 1753485

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