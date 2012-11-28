قدردانی آیت الله موسوی اردبیلی از بهبود وضعیت حج/ ثبت جهانی بقیع

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با وی از بهبود وضعیت زائران ایرانی در حج و اعزام حجاج ابراز رضایت کرد و افزود: وضعیت اعزام حجاج ایرانی و روند کارها در سالهای اخیر بهتر شده است و باید این روند ادامه داشته باشد.



وی با تاکید بر تاییدات ائمه اطهار(ع) در این زمینه اظهار داشت: بدون تردید ائمه اطهار(ع) به این مسئله عنایت داشته اند و بهتر شدن روند حج با عنایات آنان صورت گرفته است.



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت بهتر شدن روند حج اضافه کرد: چون تمامی مسائل در اختیار ما نیست این موضوع با مشکلاتی روبروست و نمی توان انتظار تحقق همه خواسته ها را داشت.



ثبت جهانی قبور ائمه(ع) بقیع



وی با استقبال از پیشنهاد رئیس حج و زیارت برای ثبت جهانی آثار اسلامی و به خصوص قبور ائمه(ع) بقیع بیان داشت: این کار با توجه به دیدگاه وهابیت و حمایت برخی کشورها و رأی دادن به نفع عربستان کاری مشکل است.



آیت الله موسوی اردبیلی با اشاره به پیشنهاد خود به امام راحل در زمان حیات ایشان مبنی بر بهبود وضعیت قبور ائمه(ع) تصریح کرد: شما اگر بتوانید در این زمینه کاری انجام دهید که وضعیت بهتری ایجاد شود خوب است اگر چه بسیار دشوار خواهد بود.

