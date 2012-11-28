برگزاری دوره های مکمل کارآفرینی در دانشگاه کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا فرجی با اشاره به اینکه در این طرح پیشنهادی پودمان های آموزشی در کمیته کارآفرینی و شورای فناوری دانشگاه به تصویب رسیده است، اظهار داشت: برگزاری این دوره 100 ساعته جایگزین بخشی از دوره کارآموزی دانشجویان می شود.

وی پودمان آموزش های عمومی، شغلی، بهبود مدیریت و ارتقای سلامت فضای کسب و کار را از جمله برنامه های این دوره آموزشی ذکر کرد.

مدیر پژوهشکده دانشجویی دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: این دوره ها دانشجو را برای پذیرش مسئولیت های جدید یا پست های بالاتر در آینده آماده می کند.

فرجی در خاتمه با بیان اینکه، این دوره ها به صورت خودگردان در 100 ساعت برگزار می شود، افزود: در پایان دوره با برگزاری سنجش مهارت، دانشجویان کارنامه مهارت دریافت می کنند.