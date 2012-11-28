اختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار جهت تجهیز فرماندهی انتظامی غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم پیش از ظهر چهارشنبه بمنظور نظارت تخصصی بر نحوه عملکرد فرماندهی انتظامی ویزه غرب استان تهران، در محل این ستاد در شهریار حضور پیدا کرد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از گذشت بیش از 14 ماه از استقرار و افتتاح این فرماندهی، طی نظرسنجی از مسئولان استانداری، مسئولان و مردم شهرستانهای حوزه این فرماندهی، ضریب امنیتی شهرستانهای غرب استان تهران افزایش قابل توجهی داشته است.

رتبه نخست شهرستانهای غرب استان تهران در رشد جمعیت

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه شهرستانهای غرب استان تهران و رشد سریع جمعیتی آنها که بنابر آمار موجود، مناطق غرب استان تهران دارای رتبه نخست رشد جمعیت در کشور هستند، تلاش بر این است که امکانات و تجهیزات مورد نیاز این مناطق هرچه سریعتر تامین شود.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به وجود شهرکهای جدیدالتاسیس و افزایش بی رویه جمعیت در شهرستانهای غرب استان تهران، در صورت عدم توجه و نظارت انتظامی کافی، این منطقه در آینده با چالشهای امنیتی بسیاری مواجه خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با بیان این مطلب که یکی از مطالبات اصلی مردم، امنیت اجتماعی است، افزود: در مناطق غرب استان تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی و رشد سریع جمعیت، سکونتگاه های غیرقانونی و بدون امکانات با سرعت زیادی در حال توسعه است که این امر می تواند منجر به تبدیل غرب تهران به منطقه خوابگاهی مجرمان شود.

رشد بی رویه جمعیت تهدیدی برای تبدیل غرب تهران به خوابگاه مجرمان

سردار احمدی مقدم اضافه کرد: این مساله چالشهای بسیاری بدنبال خواهد داشت و اگر بطور جدی با آن برخورد نشود، امنیت که در واقع مهمترین حق اجتماعی شهروندان است، دچار اختلال خواهد شد اما تلاش نیروی انتظامی نیز بر این است که مردم احساس آسایش و امنیت خاطر بیشتری داشته باشند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی گفت: در این راستا با توجه به اینکه در گذشته بسیاری از جرائم خشن مانند زورگیری، سرقت خودروها و منازل، تجاوز به عنف و... در این مناطق بوقوع می پیوست، پس از استقرار فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران این جرائم تا حد زیادی کنترل شد.

این مسئول با اشاره به افزایش رضایتمندی شهروندان از ارتقای سطح امنیت در غرب استان تهران، اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی فرماندهی ویژه غرب استان تهران و کنترل جرائم، میزان ارتکاب به جرم در این مناطق کاهش چشمگیری داشته است که این امر زمینه رضایتمندی شهروندان را فراهم کرده است، اما تلاش نیروی انتظامی برای رسیدن به مرحله مطلوب و ایجاد امنیت کامل، با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

اختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز فرماندهی غرب تهران

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: بمنظور تجهیز و تامین امکانات مورد نیاز فرماندهی غرب استان تهران، برنامه ریزیهایی صورت گرفته است که با اختصاص اعتبارات لازم، تا پایان سال 92 به اجرا در خواهند آمد.

وی ادامه داد: از جمله برنامه های در نظر گرفته شده می توان به ساخت فرماندهی انتظامی در شهرستانهای غرب استان تهران از جمله شهرستانهای تازه تاسیس مانند بهارستان، قدس و ملارد، ساخت فرماندهی انتظامی در شهریار و ... اشاره کرد.

این مسئول بیان کرد: اعتبار این طرح ها بالغ بر 20 میلیارد تومان پیش بینی شده است که در اختیار مجریان طرح قرار گرفته و مقرر شده است که پروژه های مد نظر تا پایان سال آینده تکمیل و آماده بهره برداری شوند.

احداث 200 واحد مسکونی برای کارکنان نیروی انتظامی غرب استان تهران

سردار احمدی مقدم افزود: علاوه بر اعتبار مذکور، قریب به 200 دستگاه خانه سازمانی برای کارکنان نیروی انتظامی غرب استان تهران در نظر گرفته شده است که این پروژه نیز تا پایان سال 92 تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در جهت خدمات رسانی مطلوبتر و ایجاد امنیت پایدار، مقرر شده است که تا پایان سال 92، بیش از هزار نیرو به فرماندهی غرب استان تهران افزوده شود، و خودروها و سایر تجهیزات مورد نیاز نیز بر اساس جداول سازمانی تامین شود.

این مسئول در پایان اضافه کرد: پیش بینی ها بر آن است که با اختصاص اعتبارات لازم، تا پایان سال آینده نیازهای فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان رفع شود و این فرماندهی بتواند با امکانات بهتر و بیشتر به انجام امور محوله بپردازد و امنیت خاطر و آسایش را برای شهروندان به ارمغان آورد.