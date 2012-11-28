چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس جنوب و شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم نمادین این مانور که صبح چهارشنبه در فیروزکوه برگزار شد، حجت الاسلام عبدالعلی استیری امام جمعه شهرستان فیروزکوه، یعقوب ایمانی رئیس آموزش و پرورش این شهرستان، حسین حیدری شهردار، حبیب الله منتظری بخشدار مرکزی، هوشنگ نیکزاد معاون فرماندار فیروزکوه، محمد علی تبار رئیس جمعیت هلال احمر حضور داشتند و دانش آموزان با نواخته شدن زنگ هشدار، آموخته های خود درباره نحوه مواجهه با زلزله را تمرین کردند.

امام جمعه فیروزکوه در مانور زلزله این شهرستان که در دبیرستان دخترانه حضرت خدیجه(س) واقع در شهرک ولیعصر(عج) برگزار شد، اظهار داشت: گاهی این زلزله ها لازم است تا از خواب غفلت که سالیان زیادی است در آن به سر می بریم بیدار شویم، همیشه باید آماده باشیم چراکه کشور ایران منطقه زلزله خیزی در جهان است و همیشه باید به فکر آخرت باشیم.

زلزله از نشانه های وجود خداوند است

حجت الاسلام عبدالعلی استیری ضمن تسلیت ماه محرم، شهادت امام سجاد(ع) که پشت سر گذاشتیم و گرامیداشت هفته گذشته بسیج افزود: امیدواریم همه بسیجیان واقعی باشیم و به این نظام خدمت کنیم؛ گاهی یک منطقه به لرزه در می آید که بر اثر فشارهای درونی زمین است و گاهی در یک منطقه با شدت یا ضعیف احساس می شود ولی در منطقه دیگر اصلا احساس نمی شود، اینها همه نشانه های وجود خداوند بزرگ و متعال است که باید به آن پی ببریم.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه گفت: باید به سوره زلزله نگاه کنیم که در آن آمده است "زلزله در جهان می آید که همه مردگان از زمین به بیرون پرت می شوند همه زر و زیورها از خاک به بیرون می آیند آنجاست که مردم بی اطلاع هستند می گویند چرا زمین می لرزدو زمین به سخن می آید و سخن می گوید آن روز قیامت است در آن روز همه گروه گروه فرار می کنند و به سوی نتیجه اعمالشان می روند"، در آن روز هر کس ذره ای خوبی یا بدی کرده باشد، نتیجه آن را خواهد دید.

وی ادامه داد: حتی خداوند در آن لحظه مال دوستان و دنیاپرستان را عذاب می دهد، وقتی که زر وزیور از دل خاک بیرون می آید، آنها غصه می خورند و عذاب می بینند که چرا نتوانستند این زر و زیورها را در دنیا به دست آورند.

حجت الاسلام استیری در پایان بیان داشت: باید از این محرم درس بگیریم و حضرت زینب(س) را سرلوحه کار خود قرار دهیم و حجاف و عفاف حضرت را از او بیاموزیم.

زلزله یک تهدید نیست بلکه یک امتحان یا نعمت الهی است

رئیس آموزش و پرورش فیروزکوه نیز در این مراسم ضمن عرض تسلیت ایام محرم و سوگواری اباعبدالله(ع) بیان داشت: زلزله همانند بسیاری از حوادث اتفاقی است که در جهان گاه گاهی پیش می آید.

یعقوب ایمانی ادامه داد: شاید از یک نگاه زلزله یک تهدید و یا یک بلای آسمانی است ولی با کسب اطلاعات و آمادگی می توانیم از این بلای آسمانی سربلند بیرون بیاییم در واقع زلزله یک تهدید نیست، بلکه یک امتحان یا نعمت الهی است که باید از آن سربلند بیرون بیاییم.

وی عنوان کرد: در مانورهای زلزله باید آموزشهایی را ببینم که در زلزله واقعی کمکمان کند، اول اینکه جان و جسم خود را نجات دهیم و دوم به دیگران کمک کنیم، چراکه در قرآن کریم آمده است "هر کس جان یک نفر را نجات دهد، مانند این است که جان یک ملت را نجات داده است".

رئیس آموزش و پرورش فیروزکوه در پایان از زحمات معلمین، دانش آموزان و جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزکوه برای اجرای عالی این مانور نهایت تشکر و تقدیر را کرد.

شبیه سازی خطرات ناشی از زلزله با برگزاری مانورها

رئیس آموزش و پرورش ورامین نیز در مراسم مشابهی که در مدرسه نمونه امیرالمؤمنین(ع) شهر ورامین برگزار شد، هدف از برگزاری این مانور را کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله از طریق ارتقای فرهنگ ایمنی و مقاوم‌ سازی، ایجاد آمادگی برای واکنشهای صحیح در برابر زلزله و افزایش آگاهی دانش ‌آموزان در مورد نحوه زلزله و سایر پدیده ‌های طبیعی اعلام کرد.



مجتبی عرب عامری گفت: برگزاری چنین مانورهایی می تواند علاوه بر تمرین آموخته های تئوری، شرایط را برای مسئولان مدارس در مواجهه با خطرات ناشی از زلزله شبیه سازی کند.

وی افزود: مسئولان مدارس نیز در قالب این مانورها می توانند، تصمیم گیری باشتاب و دقیق به منظور کاهش خسارت و تلفات ناشی از زلزله داشته باشند.

این مسئول بیان کرد: اینک همه مدارس ورامین به کپسولهای آتش نشانی و کیت کمکهای اولیه و امداد و نجات تجهیز شده اند و آموزشهای لازم در طول سال به دانش آموزان ارائه می شود.

وی ادامه داد: ارائه آموزشهای مقابله با زلزله و حوادث طبیعی به دانش آموزان می تواند زمینه آموزش خانواده ها را نیز فراهم آورد.

عرب عامری افزود: دانش آموزان سفیران آگاهی جامعه هستند و می توانند با انتقال آموخته های خود در زمینه مواجهه با زلزله به خانواده و دیگر افراد جامعه، زمینه آموزش همگانی و کاهش تلفات در هنگام بروز حوادث را میسر سازند.

پیشگیری قبل از وقوع هر گونه حادثه ای ضروری است

مسئول واحد آتش نشانی شهرداری دماوند نیز در مانور زلزله این شهرستان که به صورت نمادین در مدرسه راهنمایی حضرت خدیجه(س) دماوند برگزار شد، هدف از برگزاری مانور زلزله را افزایش آگاهی عمومی، انسجام میان امدادگران برای کاهش خطر پذیری، تمرین آموزشهای تئوری ارائه شده به دانش آموزان هنگام مقابله با حوادث و بلایای طبیعی، ترویج فرهنگ پیشگیری و انتقال آن به خانواده ها و خدمات رسانی به موقع به مصدومان احتمالی اعلام کرد.

حبیب سلمانی گفت: همزمان با ارائه این آموزشها به دانش آموزان، اطلاع رسانی به سایر اقشار جامعه در راستای آموزش کافی هنگام وقوع حادثه مورد توجه قرار دارد.

وی پیشگیری قبل از وقوع هر گونه حادثه ایی را ضروری خواند و افزود: آموزش به دانش آموزان و اقشار مختلف جامعه می تواند سطح آگاهی آنان را در هنگام وقوع حادثه بالا ببرد که این مهم بر امدادرسانی نهادهای خدماتی و امدادی کمک بسزایی خواهد کرد.

افزایش سطح آگاهی دانش ‌آموزان

رئیس آموزش و پرورش قرچک نیز در مانور نمادین زلزله که در آموزشگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی شهر قرچک برگزار شد، در سخنانی هدف از اجرای این مانور را افزایش سطح آگاهی دانش ‌آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش ‌آموزان با زلزله و چگونگی مقابله با آن برای ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش‌ آموزان نسبت به پدیده‌های طبیعی اعلام کرد.

هوشنگ کولیوند گفت: تجارب زلزله های گذشته مبین آن است که دانش آموزان یکـی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه محسوب می شوند و چنانچه زلزله ای در ساعات حضور آنان در مدرسه رخ دهد و آمادگیهای لازم برای رویارویی با آن را نداشته باشند، بی شک تلفات غیرقابل جبران خواهد بود؛ لذا، چنانچه برنامه ریزی در راستای افزایش سطح آگاهـی و دانش این قشر عمیق تر باشد بازتاب آن در سطح جامعه ملموس تر خواهد بود و دستیابی به توسعه پایدار و رسیدن به هدف نهایی که ساختن کشوری ایمن است، میسر خواهد شد.

وی افزود: از آنجا که دانش آموزان در برخی از کتب درسی با مبانی مقابله با زلزله و ایمنی در برابر آن به صورت تئوری آشنا می شوند، ضروری است با اجرای آموخته های خود راهکارهای عملی مقابله با زلزله را هم فرا گیرند.

دانش آموزان بهترین انتقال دهندگان و پیام رسانان هستند

رئیس آموزش و پرورش قرچک دانش آموزان را بهترین انتقال دهندگان و پیام رسانان نکات فراگرفته در آموزشها و مانورها به خانواده ها دانست بیان داشت:ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم ‌سازی و نیز کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، از جمله اهداف چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی است که باید دانش آموزان آموخته های خود را در اختیار خانواده ها قرار دهند.

گفتنی است،دانش آموزان در این مانورها دو هدف اصلی "نحوه پناهگیری صحیح" و "خروج درست از محل" را با پخش آژیر خطر تمرین کردند و با همکاری نیروهای امدادی و هلال احمر به آسیب دیدگان فرضی نیز یاری رساندند.