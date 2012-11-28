همایش پژوهشی "هفت شهر" در مشهد برگزار می‏ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر هنری شهرداری مشهد اظهار داشت: چند سالی است که هنر شهری مورد برنامه ریزی و توجه مدیریت هنری شهرداری مشهد قرار گرفته که بازخوردهای متفاوتی در بین مردم هم داشته است اما از آنجایی که هنر شهری در ایران کار نویی به شمار میرود، نیاز به پرداختهای بیشتری دارد.
هادی مظفری، آموزش هنرمند و پرداختن به مباحث علمی و پژوهشی هنر را دغدغه جدی مدیریت هنری شهرداری عنوان و افزود: در کنار خلق و تولید آثار هنری همواره به دنبال جنبه های علمی و آموزشی کار بوده ایم همین است که قبل از هر رویداد هنری و شهری، جلسات علمی متعددی را شکل می دهیم.
وی بیان کرد: در آستانه جشنواره استقبال از بهار 92 و پس از برگزاری سلسله نشستهای تخصصی با اساتید دانشگاه و صاحب نظران عرصه هنر و معماری، همایش یک روزه و پژوهشی هفت شهر را برگزار می کنیم.
وی ادامه داد: این همایش یک روزه که برای هنرمندان و علاقمندان این حوزه ترتیب داده شده است، با هدف ارتقا آگاهی های هنرمندان در خصوص هنر شهری برگزار خواهد شد لذا از همه هنرمندان استانی دعوت میشود که با ثبتنام در سایت از این فرصت مغتنم استفاده کنند.
مظفری تصریح کرد: باتوجه به محدودیت حضور هنرمندان، سایت مذکور پس از رسیدن شرکتکنندگان به سقف مورد نظر همایش، بسته شده و امکان ثبت نام و افزایش ظرفیت وجود نخواهد داشت.
مدیر هنری شهرداری مشهدی تصریح کرد: از آنجایی که سطح سواد علمی و تجربی هنرمندان اهمیت زیادی در واسپاری پروژههای شهری دارد ، در پایان این همایش به شرکتکنندگان گواهینامه شرکت در همایش اعطا میشود که در مراحل بعدی، رتبهبندی و واگذاری پروژههای هنر شهری تاثیر خواهد داشت.
گفتنی است، همایش پژوهشی هفت شهر ساعت 8:30 تا 20 هفدهم آذر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد و میزگرد آن با حضور اساتید برجسته کشوری پایان بخش این همایش پژوهشی خواهد بود.
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