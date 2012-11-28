همایش پژوهشی "هفت شهر" در مشهد برگزار می‏ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر هنری شهرداری مشهد اظهار داشت: چند سالی است که هنر شهری مورد برنامه ‏ریزی و توجه مدیریت هنری شهرداری مشهد قرار گرفته که بازخوردهای متفاوتی در بین مردم هم داشته است اما از آنجایی که هنر شهری در ایران کار نویی به شمار می‏رود، نیاز به پرداخت‏های بیشتری دارد.

هادی مظفری، آموزش هنرمند و پرداختن به مباحث علمی و پژوهشی هنر را دغدغه جدی مدیریت هنری شهرداری عنوان و افزود: در کنار خلق و تولید آثار هنری همواره به دنبال جنبه‏ های علمی و آموزشی کار بوده ‏ایم همین است که قبل از هر رویداد هنری و شهری، جلسات علمی متعددی را شکل می‏ دهیم.

وی بیان کرد: در آستانه جشنواره استقبال از بهار 92 و پس از برگزاری سلسله‏ نشست‏های تخصصی با اساتید دانشگاه و صاحب‏ نظران عرصه هنر و معماری، همایش یک روزه و پژوهشی هفت شهر را برگزار می‏ کنیم.

وی ادامه داد: این همایش یک روزه که برای هنرمندان و علاقمندان این حوزه ترتیب داده شده است، با هدف ارتقا آگاهی‏ های هنرمندان در خصوص هنر شهری برگزار خواهد شد لذا از همه هنرمندان استانی دعوت می‏شود که با ثبت‏نام در سایت از این فرصت مغتنم استفاده کنند.

مظفری تصریح کرد: باتوجه به محدودیت حضور هنرمندان، سایت مذکور پس از رسیدن شرکت‏کنندگان به سقف مورد نظر همایش، بسته شده و امکان ثبت‏ نام و افزایش ظرفیت وجود نخواهد داشت.

مدیر هنری شهرداری مشهدی تصریح کرد: از آنجایی که سطح سواد علمی و تجربی هنرمندان اهمیت زیادی در واسپاری پروژه‏های شهری دارد ، در پایان این همایش به شرکت‏کنندگان گواهینامه شرکت در همایش اعطا می‏شود که در مراحل بعدی، رتبه‏بندی و واگذاری پروژه‏های هنر شهری تاثیر خواهد داشت.

گفتنی است، همایش پژوهشی هفت شهر ساعت 8:30 تا 20 هفدهم آذر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد و میزگرد آن با حضور اساتید برجسته کشوری پایان بخش این همایش پژوهشی خواهد بود.