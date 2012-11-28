هفت هزار نفر به جمع اهدا کنندگان خون در همدان افزوده شد

افشین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام فراورده های خونی تولید شده در سازمان انتقال خون به مصرف بیماران می رسد، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 25هزار و 909 واحد خونگیری در پایگاههای ثابت و سیار استان همدان انجام شده است.

وی با بیان اینکه این مقدار خون جذب شده نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش داشته است، افزود: از این میزان خون اهداشده 13 هزار و 190 واحد توسط اهدا کننده مستمر اهدا شده و 51 درصد اهدا کنندگان را به خود اختصاص دادند.

محمدی در ادامه گفت: خون های اهدایی به صورت گلبول قرمز و پلاکت و پلاسما در اختیار بیماران قرار می گیرد

وی با اشاره به اینکه آقایان 93 درصد اهدا کنندگان خون در استان همدان را شامل می شوند ، گفت: هر مرد سالم چهار نوبت در سال و هر زن سالم سه نوبت وبت در سال می تواند خون اهدا کند.

وی در پایان گفت: در تاسوعا و عاشورای امسال نیز هزار و 210واحد خون توسط مردم استان همدان برای نجات جان بیماران اهدا شد.