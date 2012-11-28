250 مدرسه در استان قزوین نیازمند مقاوم سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین مانور زلزله و ایمنی مدارس ظهر چهارشنبه با حضور علی محمد آهنی مدیرکل مدیریت بحران استان، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش، فرماندهان نیروی انتظامی در محل هنرستان پسرانه شهید عظیمی قزوین برگزار شد.

جعفر حبیبی در حاشیه این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مانور سراسری زلزله به منظور افزایش آگاهی دانش آموزان به عنوان گروه های آسیب پذیر در حوادث غیر مترقبه در مدارس استان اجرا می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین برگزاری این مانور را اقدامی برای آمادگی بیشتر در زمان بحران عنوان کرد و گفت: فرهنگ مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی به صورت علمی در جامعه باید نهادینه شود.



این مسئول تصریح کرد: آموزش دانش آموزان توسط مجریان در دو ماه گذشته برای برگزاری مطلوب و تاثیرگذار این مانور صورت گرفته است.

حبیبی، با اشاره به وضعیت مدارس فرسوده استان گفت: یک هزار و 800 مدرسه در سطح استان وجود دارد که 250 مدرسه به مقاوم سازی نیاز دارد که از این تعداد 75 مدرسه تاکنون مقاوم سازی شده است.

وی گفت: بقیه مدارس نیازمند بازسازی به اعتبارات لازم نیاز دارد و در این خصوص از همه مسئولین و خیرین تقاضا داریم مساعدت کنند تا در استان شاهد هیچ مدرسه کهنه و تخریبی که نیازمند مقاوم سازی باشد در استان نباشیم.

چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در استان قزوین با همکاری هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، آموزش و پرورش و مدیریت بحران استانداری برگزار شد.