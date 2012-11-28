امضای تفاهم نامه میان شهرهای تهران و بانکوک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بانکوک در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه تهران و بانکوک با بیان این که سفر شهردار تهران به این شهر به منظور حضور در سومین مجمع شهرداران آسیا نشانگر سطح بالای روابط دو شهر است ، گفت : افزایش همکاری های تهران و بانکوک در بالاترین سطوح موجب افتخار ما خواهد بود .

وی خواهان انتقال تجربیات موفق تهران در زمینه های حمل و نقل و ترافیک ، فرهنگ و آموزش و ... به بانکوک شد و افزود : امیدوارم شهردار تهران تجربیات خود در راه اندازی و اداره مجمع شهرداران آسیا را نیز به ما منتقل کند .

فرماندار بانکوک ، دو شهر تهران و بانکوک را دارای اشتراکات فرهنگی زیادی دانست و ادامه داد : تهران کانون فرهنگ است و امیدوارم تفاهم نامه ای که امروز امضا شد به گسترش همکاری ها و تبادل تجربیات در آینده منتهی شود .

شهردار تهران نیز در حاشیه امضای این تفاهم نامه ضمن قدردانی از از طرف خود و سایر شهرداران حاضر در سومین مجمع شهری آسیا از حسن میهمان نوازی بانکوک خاطرنشان کرد : امیدوارم در زمان 2 ساله ای که مسئولیت مجمع شهرداران آسیا بر عهده بانکوک گذاشته شده ، شاهد دوره ای موفق باشیم .

وی افزود : دوره سوم مجمع شهرداران آسیا فرصتی تاریخی برای همه شهرهای آسیا به ویژه بانکوک خواهد بود.

قالیباف تفاهم نامه امضا شده بین دو شهر را فرصت مناسبی برای همکاری های ساختاری در زمینه های حمل و نقل شهری ، محیط زیست ، ساخت و ساز و .. دانست و ادامه داد : امیدوارم ارتباطات دو جانبه تهران و بانکوک در زمینه های ذکر شده و همچنین در حیطه مجمع شهرداران آسیا ادامه داشته باشد.

وی از قرن حاضر به عنوان قرن شکوفایی آسیا یاد کرد و گفت : انتقال تجربیات وهمکاری شهرهای آسیا بدون شک کمک شایانی به پیشرفت و شکوفایی قاره کهن خواهد کرد.

در این مراسم تفاهم نامه همکاری تهران و بانکوک به امضای شهردار تهران و فرماندار بانکوک رسیده و تبادل شد.



