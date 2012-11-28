بیش از 220 فقره پرونده قضایی منابع طبیعی در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی سفیدیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی استان سمنان گفت: طی سال جاری 80 فقره پرونده تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین 21 مورد دعاوی قطع اشجار و بوته‌کنی، 126 مورد پرونده تعلیف غیرمجاز دام در سطح استان تشکیل شد.

وی افزود: در همین راستا طی شش ماهه سالجاری حدود 19 هکتار از اراضی تصرف شده بر اساس احکام قضایی توسط یگان حفاظت از منابع طبیعی سمنان خلع ید و به بیت‌ المال بازگردانده شد.

سفیدیان از همکاری قضات دادگستری و ماموران انتظامی استان سمنان در راستای شناسایی، دستگیری و صدور احکام منصفانه برای افراد متخلف تقدیر کرد و صدور 332 فقره رأی مربوط به پروندهای سنواتی در خصوص پرونده های منابع طبیعی را نشانه ای بر شدت پیگیری های قضایی در مقابله با متجاوزان به عرصه های ملی و منابع طبیعی استان دانست.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت: درشش ماهه امسال 80 گزارش توسط مردم و هم استانی ها به ستاد خبری یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری استانرسیده است.

وی یادآور شد: هم‌ استانی‌های عزیز می‌توانند از طریق شماره تلفن 09696 به طور شبانه روز با مسئولان منابع طبیعی و ستاد خبری یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تماس گرفته و تخلفات مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی را گزارش دهند.