خانواده نقش اساسی در رشد و پرورش جسم و روان افراد جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علی مبارکی ظهر چهارشنبه در همایش خانواده و کیفیت زندگی کاری که در سالن خاتم استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در طول دوران پربرکت نظام اسلامی پیشرفت های بزرگی در حوزه های مختلف پزشکی، هسته ای، دفاعی و ... داشته ایم اما در بخش های بینشی و فرهنگی نیازمند تلاش بیشتر هستیم.

وی با اشاره به جنگ نرم و اهداف شوم دشمن در راستای اجرای اهداف خود گفت: دشمن با ترفندهای مختلف از جمله متزلزل کردن بنیان خانواده درصدد از بین بردن فرهنگ غنی اسلامی و رواج بی بند و باری و فرهنگی غربی در جامعه است.

وی وحدت و همدلی را به عنوان پایه و ستون برای استواری و پایداری نظام دانست و افزود: دشمن از وحدت و یکپارچگی ملت هراس دارد و با شگردها و ترفندهای مختلف در صدد ایجاد تفرقه و اختلاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: پایبندی به اصول اسلامی و حفظ فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی راهکار مبارزه با رواج فرهنگ غربی است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد بصیرت و شناخت فرد از خود و جامعه گفت: مسئله بصیرت و بصیرت افزایی در جامعه امروزه می تواند بعنوان سدی محکم در برابر تهدیدات دشمن عمل کند.

یکی از کارشناسان حوزه خانواده در صدا و سیما نیز در این همایش افزود: دشمن در جریان جنگ نرم بدنبال براندازی کانون خانواده است.

حجت الاسلام مسعود عالی اظهار داشت: دشمن تلاش دارد با ورود فرهنگ غربی ارزش ها را در جامعه وارونه جلوه دهد و ارزش ها به ضد ارزش تبدیل شوند.

وی گفت: دشمن تلاش کرده تا نقش و جایگاه زن در جامعه را تحریف کند.

وی افزود: حفظ جایگاه زن، همسرداری، مسئولیت در قبال فرزندان، مادر بودن و مشاغل اجتماعی متناسب از وظایف بانوان در جامعه است.

وی بیان داشت: در شرایط فعلی با تاثیر رسانه های مختلف از قبیل تلویزیون، اینترنت و ... نقش پدر و مادر کم رنگ تر از گذشته شده لذا والدین باید با ایجاد فضای رفاقت از دوری و جدایی فرزندان از کانون خانواده جلوگیری کنند و مسئله امربه معروف و نهی از منکر را به شکل ها و ظرافت های خاصی در خانواده اجرا نمایند.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر (ص) گفت: برای تربیت و تعالی فرزندان پدر و مادر به عنوان اولین الگو در خانواده باید عامل به خیر باشند و فضای خانه به گونه ای باشد که یاد خدا همیشه و در همه مواقع وجود داشته باشد.