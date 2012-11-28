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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

ساعی تاکید کرد:

مدارس محکم ترین بناها در جریان زلزله ارسباران

مدارس محکم ترین بناها در جریان زلزله ارسباران

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: مدارس آذربایجان شرقی محکم ترین بناها در جریان زلزله ارسباران بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ساعی پیش از ظهر چهارشنبه در تمرین مقابله با زلزله دردبیرستان دخترانه فرزانگان دو تبریز گفت: از 18 هزار و 781 واحدی که در مناطق روستایی این خریب شده بود بالای 10 هزار واحدها هم اکنون طی مرحله بازسازی در مراحل مختلف از فونداسیون تا سقف گذاری قرار دارند .

وی ادامه داد: از 21 مرداد تاکنون سه هزار و 800 پس لرزه مناطق زلزله زده استان را لرزانده است.

ساعی افزود: زلزله ارسباران جان 329 نفر را در استان گرفت که خوشبختانه در این زلزله مدارس محکم ترین بناها بودند و به عنوان پایگاه های امدادی از آنها استفاده شد.

وی گفت:  باید تمام افراد جامعه از جمله خانواده در خصوص مدیریت بحران اطلاعات کافی داشته باشند و تمرین های زلزله نباید مقطعی و مناسبتی باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی  به  ضرورت آماده بودن تمامی افراد در جریان زلزله تاکید کرد و گفت: نقطه قوت ما در زلزله اخیر افراد آماده ای بودند که قبلا آموزش های لازم را کسب کرده و توانستند در زمان بحران علاوه بر خود به کمک دیگران نیز بشتابند.

تمرین زلزله همزمان با سراسر کشور امروز ساعت 10 صبح با حضور نیروهای امداد و نجات از جمله اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر و نیروی انتظامی در مدارس شهری و روستایی آذربایجان شرقی اجرا شد.
 

کد مطلب 1753534

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