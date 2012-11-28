مدارس محکم ترین بناها در جریان زلزله ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ساعی پیش از ظهر چهارشنبه در تمرین مقابله با زلزله دردبیرستان دخترانه فرزانگان دو تبریز گفت: از 18 هزار و 781 واحدی که در مناطق روستایی این خریب شده بود بالای 10 هزار واحدها هم اکنون طی مرحله بازسازی در مراحل مختلف از فونداسیون تا سقف گذاری قرار دارند .

وی ادامه داد: از 21 مرداد تاکنون سه هزار و 800 پس لرزه مناطق زلزله زده استان را لرزانده است.

ساعی افزود: زلزله ارسباران جان 329 نفر را در استان گرفت که خوشبختانه در این زلزله مدارس محکم ترین بناها بودند و به عنوان پایگاه های امدادی از آنها استفاده شد.

وی گفت: باید تمام افراد جامعه از جمله خانواده در خصوص مدیریت بحران اطلاعات کافی داشته باشند و تمرین های زلزله نباید مقطعی و مناسبتی باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی به ضرورت آماده بودن تمامی افراد در جریان زلزله تاکید کرد و گفت: نقطه قوت ما در زلزله اخیر افراد آماده ای بودند که قبلا آموزش های لازم را کسب کرده و توانستند در زمان بحران علاوه بر خود به کمک دیگران نیز بشتابند.

تمرین زلزله همزمان با سراسر کشور امروز ساعت 10 صبح با حضور نیروهای امداد و نجات از جمله اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر و نیروی انتظامی در مدارس شهری و روستایی آذربایجان شرقی اجرا شد.

