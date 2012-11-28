بهره مندی از دانش روز در حوزه صادرات ضروری است

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تمام اقتصاد های پیشرفته دنیا و حتی ابر قدرت های اقتصادی صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شاهمرادی افزود: تبعا برای حضور و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی مشکلات عدیده ای وجود دارد که در همین راستا کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین همزمان با رشد لحظه به لحظه صادرات در حوزه های دولتی و خصوصی باید موانع موجود و پیش رو شناسایی و در جهت رفع آن چاره اندیشی شود.

وی افزود: نیاز تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره وری و رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است به صورتی که عدم توجه به این موضوع موجب از دست دادن مزیت ها در بازارهای هدف و واگذاری بازار به رقبا خواهد شد.

شاهمرادی ادامه داد: عدم ایفای کامل نقش حمایتی بانک ها در حمایت از توسعه صادرات مشکل بعدی است به طوری که مقرر بود هشت درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها به مقوله صادرات تخصیص یابد اما این مهم عملا محقق نشده و بانک ها به طور میانگین یک و هشت دهم از کل تسهیلات اعطایشان را به حمایت از صادرات اختصاص دادند، لذا لازم است در هدایت و تخصیص منابع بانکی و تامین نقدینگی لازم برای فعالیت های مولد اقتصادی تجدید نظر جدی صورت پذیرد.

وی گفت: وجود موانع غیر تعرفه ای در بازارهای هدف صادراتی که با هدف کاهش نفوذ در بازار های هدف توسط برخی کشورها صورت می پذیرد مشکل دیگر و لازم است در سطح کلان و در وزارت خانه ها و نهاد های ملی مرتبط رصد شده و مراتب جهت رفع موانع پیگیری و به متولیان امر اطلاع داده شود.

وی عدم توجه کافی تولید کنندگان به مبحث تحقیقات بازار و آسیب شناسی آن را مشکل بعدی عنوان کرد و گفت: این مشکل در بازارهای هدف مشکلی جدی است که لزوم ایجاد واحد های تحقیق و توسعه را در این واحدها نشان می دهد.

وی افزود: عدم وجود امکانات حمل و نقل ارزان همچون راه آهن مشکل دیگر بر سر راه صادر کنندگان است که این عامل می تواند با نقشی که در کاهش هزینه های حمل و نقل دارد موجب کاهش هزینه ها و ارتقاء رقابت پذیری محصول شود.

شاهمرادی ادامه داد: پیشرفت های پروژه راه آهن در استان کرمانشاه بر کسی پوشیده نیست و با اتصال به خطوط ریلی جمهوری اسلامی ایران از طریق خسروی به کشور عراق افق ها و چشم انداز امیدوار کننده ای برای اقتصاد و تجارت استان ترسیم می کند به طوری که با این خطوط ریلی بخش عمده ای از کشورهای همسایه و حتی اروپا در جهت توسعه روابط اقتصادی در دسترس قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان عدم وجود شرکت های حمل ونقل بین المللی در استان کرمانشاه برای ارائه خدمات حمل و نقل ترانزیتی به تجار را مشکل بعدی عنوان کرد و ادامه داد: با پیگیری های مستمر مسئولین ارشد در جهت توافق طرف عراقی بازار برای ترانزیت کالاهای ایرانی به داخل عراق امکان حمل یکسره بار از خسروی به منظریه در استان دیالی عراق فراهم شده است.

