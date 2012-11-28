به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته خبرگزاری مهر و برخی رسانه های دیگر از قطع درختان پارک بزرگ جنگلی- تحقیقاتی جهان نمای کرج به بهانه ادامه اتوبان شهید همت خبر دادند که انتشار این گزارشات بازتاب وسیعی در میان مردم به وجود آورد.



در پی این اتفاق حدود 200 اصله درخت در ضلع شمالی این پارک توسط پیمانکار پروژه قطع شد و به نظر می رسد با ادامه آن، حدود چها هزار اصله درخت دیگر در معرض نابودی قرار بگیرد.



به علت اهمیت موضوع و پیگیری رسانه ها، وزیر راه و شهرسازی قرار است فردا پنج شنبه در سفر به کرج موضوع را بررسی و پیگیری کند.

با ورود نیروی حفاظتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز قطع درختان این پارک جنگلی- تحقیقاتی متوقف شده است.



علی نیکزاد در این سفر قرار است از روند اجرایی چند طرح عمرانی دیگر نیز در استان البرز بازدید کند.