کارگران میادین میوه و تره بار بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از بیمه شدن4 هزار500نفر از کارگران میادین و بازارهای تابعه خبر داد و گفت :این اقدام برای اولین بار و براساس قوانین بیمه کارگری صورت پذیرفته است .

حسین صفایی ادامه داد:در راستای اجرای طرح ساماندهی کارگران غرف صدور دفترچه بیمه برای 3500 نفر از کارگران انجام و تحویل شده است و تعداد 1000 دفترچه دیگر نیز تا پایان آذر ماه سال جاری تحویل خواهد شد .

وی اظهار داشت : سازمان میادین طی تعاملات و توافقاتی با سازمان تأمین اجتماعی به نیابت از بهره برداران غرف نسبت به مدیریت بیمه کارگران اقدام و در این راستا دیون معوق بهره برداران سه دهه اخیر که بالغ بر73 میلیارد ریال است را با استفاده از بخشنامه دولت مبنی بر بخشودگی جرای ماصل بدهی ،طی سال 87 به تأمین اجتماعی پرداخت کرده است .

صفایی افزود : طی توافقات سازمان میادین با سازمان تأمین اجتماعی از مهر ماه سال 91 کلیه کارگران فعال در غرف سازمان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند .