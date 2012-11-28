جهاد علمی مهم ترین هدف بسیج اساتید است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی، ظهر چهارشنبه در همایش بسیج اساتید استان بازآفرینی علم نافع را مهمترین فلسفه وجودی بسیج اساتید عنوان کرد و افزود: بسیج اساتید باید با تئوری پردازی های علمی در راستای حل مسائل مبتلا به جامعه تلاش کند.

وی ادامه داد: بسیج شجره طیبه ای است که امروز شاخه های آن تمام نهادها و ارگان های اسلامی را فراگرفته است.



موسوی با بیان اینکه بسیج همواره در عرصه های مختلف بسیار موفق وارد شده است، افزود: این نهاد اساس و بنیه اصلی نگهدارنده نظام جمهوری اسلامی ایران است.



رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، یادآور شد: اگر زمانی وظیفه اصلی بسیج اساتید تئوری پردازی های علمی بود، امروز ورود به عرصه های اقتصادی کشور و بحث اقتصاد مقاومتی یکی از ضروریات جامعه است.

موسوی با بیان اینکه بسیج اساتید، امروز باید وارد میدان شده و بستر را برای رشد جامعه فراهم کند افزود: مردمی کردن اقتصاد، عدم وابستکی به صنعت نفت و مدیریت زمان از جمله مهم ترین مباحثی است که بسیج اساتید می تواند با تئوری پردازی درباره آنها گامی برای مشکلات کشور بردارد.

