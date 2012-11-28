60 درصد ساختمان های استان مرکزی مستلزم مقاوم سازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی نظیفی در حاشیه برگزاری چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در جمع خبرنگاران گفت: باید برای مقاوم سازی این ساختمانها به سرعت اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ایران جزء 10 کشور بلا خیز دنیا است اظهارداشت: باید در مقابل این بلایای طبیعی ایمن سازی کنیم.



نظیفی با اشاره به اینکه بیشترین خسارات از زلزله است، افزود: زلزله در مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد و خسارات فراوانی را در بردارد.



مدیر کل دفتر بحران استانداری مرکزی در ادامه با اشاره به وجود بیمارستان صحرایی در استان مرکزی، خاطر نشان کرد: تا سال گذشته در این استان تنها سه اورژانس داشتیم که از سال گذشته تا کنون 9 اورژانس اضافه شده است.



