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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

نظیفی:

60 درصد ساختمان های استان مرکزی مستلزم مقاوم سازی هستند

60 درصد ساختمان های استان مرکزی مستلزم مقاوم سازی هستند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر بحران استانداری مرکزی گفت: 60 درصد ساختمان های استان مرکزی مستلزم مقاوم سازی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی نظیفی در حاشیه برگزاری چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در جمع خبرنگاران گفت: باید برای مقاوم سازی این ساختمانها به سرعت اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ایران جزء 10 کشور بلا خیز دنیا است  اظهارداشت: باید در مقابل این بلایای طبیعی ایمن سازی کنیم.

نظیفی با اشاره به اینکه بیشترین خسارات از زلزله است، افزود: زلزله در مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد و خسارات فراوانی را در بردارد.

مدیر کل دفتر بحران استانداری مرکزی در ادامه با اشاره به وجود بیمارستان صحرایی در استان مرکزی، خاطر نشان کرد: تا سال گذشته در این استان تنها سه اورژانس داشتیم که از سال گذشته تا کنون 9 اورژانس اضافه شده است.

 

کد مطلب 1753546

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