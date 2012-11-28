زنگ زلزله در کرمان به صدا درآمد/ انجام مانور زلزله در مدارس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مانور زلزله با نواختن زنگ زلزله پیش از ظهر چهارشنبه به صورت نمادین در مدرسه اصغر اسماعیلیان کرمان با حضور تنی چند از مسئولین کرمانی برگزار شد.

این مانور با هدف ایجاد آمادگی دانش آموزان در زمان بروز زلزله و آشنایی آنها با اقدامات لازم برای مدیریت بحران اجرا شد.

پناه گرفتن، تخلیه مجروحان، امدادرسانی به دانش آموزان، آموزش نحوه انجام عملیات امداد و نجات و اطفای حریق از جمله عملیات های صورت گرفته در این مانور بود.

این مانور، چهاردهیمن مانور زلزله در استان زلزله خیز کرمان است.

