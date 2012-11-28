چهاردهمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس سیستان و بلوچستان برگزار شد

غلامرضا محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از اجرای این مانور ارتقای فرهنگ ایمنی، مقاوم سازی و واکنش سریع دانش آموزان در مقابل زلزله است.

وی گفت: به دلیل اینکه ایران یکی از نقاط زلزله خیز دنیا به شمار می رود، باید تمامی اقشار جامعه به ویژه دانش آموزان آموزش های لازم در زمینه مقابله با این حادثه طبیعی را فرا گیرند.

وی افزود: مانور زلزله و ایمنی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، سازمان دانش آموزی، استانداری، هلال احمر و آتش نشانی صبح امروز همزمان با سراسر کشور در شش هزار واحد آموزشی استان برگزار شد.