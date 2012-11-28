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۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۸

حسینی نیا خبر داد:

تصویب اساسنامه تشکیل تعاونی های توسعه و عمرانی شهرستانها در کشور

تصویب اساسنامه تشکیل تعاونی های توسعه و عمرانی شهرستانها در کشور

سمنان-خبرگزاری مهر: معاون امور تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب اساسنامه تعاونی های توسعه و عمرانی شهرستانها در کشور خبر داد و گفت: این تعاونی ها در زمینه اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، گردشگری فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران کل استانی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان سمنان در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان، افزود: فرهنگ سازی در خصوص تشکیل تعاونی های توسعه و عمرانی شهرستان ها در دست اقدام است و در برخی از استان ها نیز مقدمات کار را با اقدامات اولیه فراهم کرده اند.

 وی تصریح کرد:  تشکیل این تعاونی مانع از ایجاد رانت در شهرستان ها می شود.
 
معاون امور تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از تشکیل شورای هماهنگی مدیران زیرمجموع این وزارت خانه را در استان ها، ایجاد هماهنگی در برنامه ها و فعالیت ها عنوان کرد.

حسینی نیا با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت واحدی میان این بخش‌ها وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی تمام تصدی‌گری‌های این بخش‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود و با تمام توان در راستای تحقق این موضوع تلاش می‌ شود.

وی با اشاره به اینکه تعاونی‌های فعال در سطح کشور باید به اصل و اصول تعاون توجه کنند، افزود: پایه‌گذاران تعاونی‌ها در دنیا منتظر دولت‌ها نبوده‌اند و تعاون‌گران باید با اتکا به اصول واقعی خود در راستای خودکفایی کشور در بخش‌های مختلف قدم بردارند.

معاون امور تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تعداد تعاونی‌ها و پوشش اعضای تعاونی‌ها یکی از کشور‌های پیشرو در عرصه تعاون به شمار می‌رود.

حسینی نیا افزود: در این سفر با توجه به گذشت یک سال از تاسیس وزارت جدید، فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های زیرمجموعه مورد بررسی قرار می گیرد.

بنا بر این گزارش: در این نشست که 12 تن از مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان این دستگاه ها حضور داشتند فعالیت ها و اقدامات این دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.
کد مطلب 1753553

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