تصویب اساسنامه تشکیل تعاونی های توسعه و عمرانی شهرستانها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران کل استانی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان سمنان در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان، افزود: فرهنگ سازی در خصوص تشکیل تعاونی های توسعه و عمرانی شهرستان ها در دست اقدام است و در برخی از استان ها نیز مقدمات کار را با اقدامات اولیه فراهم کرده اند.
وی تصریح کرد: تشکیل این تعاونی مانع از ایجاد رانت در شهرستان ها می شود.
معاون امور تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از تشکیل شورای هماهنگی مدیران زیرمجموع این وزارت خانه را در استان ها، ایجاد هماهنگی در برنامه ها و فعالیت ها عنوان کرد.
حسینی نیا با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت واحدی میان این بخشها وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی تمام تصدیگریهای این بخشها باید به بخش خصوصی واگذار شود و با تمام توان در راستای تحقق این موضوع تلاش می شود.
وی با اشاره به اینکه تعاونیهای فعال در سطح کشور باید به اصل و اصول تعاون توجه کنند، افزود: پایهگذاران تعاونیها در دنیا منتظر دولتها نبودهاند و تعاونگران باید با اتکا به اصول واقعی خود در راستای خودکفایی کشور در بخشهای مختلف قدم بردارند.
معاون امور تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تعداد تعاونیها و پوشش اعضای تعاونیها یکی از کشورهای پیشرو در عرصه تعاون به شمار میرود.
حسینی نیا افزود: در این سفر با توجه به گذشت یک سال از تاسیس وزارت جدید، فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های زیرمجموعه مورد بررسی قرار می گیرد.
بنا بر این گزارش: در این نشست که 12 تن از مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان این دستگاه ها حضور داشتند فعالیت ها و اقدامات این دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.
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