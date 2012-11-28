افتخار آفرینی بخش خصوصی گلستان در سدسازی و صنایع مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت عامری ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری "پروژه های عمرانی ، چالش ها و راهکارها" با اعلام مطلب فوق افزود: امروزه هر کشوری که برای عزت مندی خود تلاش می کند دچار مشکل می شود و کشور ما هم در حال حاضر در راستای حفظ عزت مندی در جهان دچار چالش هایی است و البته همه دولت ها و ملت هایی که رشد کرده اند دچار مشکلات بزرگ اقتصادی وچالش هایی از این دست بوده اند.

وی بیان کرد: با مشکلات کنونی کشور نگاه دولت به بخش خصوصی جلب شده است وحال بخش دولتی می داند بخش خصوصی می تواند برای دولت کشور ارزآوری کند.

تا سه سال آینده گلستان 12 هزار مهندس در گلستان داریم

وی افزود: بر اساس آمار هم اکنون پنج هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی استان هستند که پیش بینی می شود تا سه سال آینده ما 12 هزار مهندس در گلستان داشته باشیم وباید از هم اکنون بستر اشتغال آنان را فراهم کنیم.

عامری در ادامه بابیان اینکه ما باید دیگران وخصوصا مسئولان را باید مکلف کنیم تا حرف های ما رابشنوند گفت: مسئولین باید حرف های ما را بشنوند وبر اساس نظرات ما تصمیم های در ارتباط با صنف ما گرفته شود.

وی بیان کرد: صدور خدمات فنی ومهندسی می تواند راه حل خوبی برای حل بخشی از مشکلات این صنف باشد وبا کشورهایی که در همسایگی ما مانند عراق زندگی می کنند و نیاز به این خدمات دارند ما می توانیم در صورت حمایت همه جانبه دولت صادر کننده و ارائه دهنده خدمات فنی ومهندسی در این کشورها باشیم.

عامری گفت: هم اکنون پیمانکاران ترکیه بازار ساخت وساز برخی کشورهای همسایه را در دست دارند و مزیت خاصی نسبت به پیمانکاران ما ندارند اما آنها از حمایت های همه جانبه دولت خود برخوردارند در حالیکه ما حمایت دولتمردان خود را نداریم.