به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری دو نشست از مجموعه نشستهای «پنجاهمین سال آغاز نهضت امام خمینی (ره)» سومین نشست سه شنبه 14 آذر ماه برگزار میشود.
در این نشستها که به همت مرکز پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار میشود، ریشههای شکل گیری قیام حضرت امام (ره) و شرایط کشور از نظر تاریخی و تحلیلی بررسی میشود.
نشست آتی نیز با موضوع «بررسی علل طراحی اصول انقلاب سفید و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن» و سخنرانی جواد منصوری برگزار خواهد.
سومین نشست «پنجاهمین سال آغاز نهضت امام خمینی (ره)» ساعت 10 صبح در مرکز همایشهای ساختمان کتابخانه ملی برگزار میشود.
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