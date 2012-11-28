رویکرد بسیج برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی صبح چهارشنبه در جمع بسیجیان شهرداری دماوند، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی، افزود: دست یابی به قله های افتخار در ایجاد انگیزه برای هر انسانی مؤثر است تا بتواند آینده خود را به بهترین شکل بسازد و برای نسلهای آینده افتخار آفرین باشند.

وی بسیج را یک فرهنگ خواند و بیان داشت: ایران اسلامی برای رسیدن به قله های افتخار و بالندگی، نیازمند الگوهای شاخص است تا بتواند با جامع نگری نیازهای عانی و آتی مردم را تأمین کند و امروز آنچه می تواند برای کشور الگویی افتخار آفرین باشد، فرهنگی به نام بسیج است.

شهردار دماوند با اشاره به فرمایشات گهربار رهبر فرزانه انقلاب در خصوص جایگاه چندوجهی و کارکردهای بسیج اضافه کرد: بسیج در تمام زمینه ها همچون فرهنگی، علمی، جهادی، اجتماعی و... پیشتاز است که می توان نمونه بارز آن را دانشمندان بسیجی کشور دانست که با تمام تلاش برای پیشرفت کشور می کوشند.

بسیج در آینده ای نزدیک پاسخگوی نیازهای بشر در جهان خواهد بود

وی رویکرد بسیج را برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام دانست و عنوان کرد: بسیج به واسطه رویکرد ارزشمندی که دارد در برابر مکاتب رشد یافته غرب که روز به روز در حال افول هستند، رو به پیشرفت و توسعه است و می توان به جرأت گفت که در آینده ای نزدیک، پاسخگوی نیازهای بشر در جهان خواهد بود.

همتی ادامه داد: یکی از کارکردهای بسیج در حوزه فرهنگی، تقویت کار جمعی است که امروزه بسیاری از کشورها به واسطه بی توجهی به این مقوله از بسیاری مشکلات رنج می برند، زیرا تقویت روحیه جمعی، یک نیاز برای سرعت بخشیدن پیشرفت جوامع است.

وی تصریح کرد: امروز بسیج به واسطه روحیه شهامت و دلاوری خود، حیرت دنیا را بر انگیخته است زیرا این روحیه در هیچ مکتبی نمی توان به عینه دید.

شهردار دماوند خطاب به بسیجیان گفت: بسیج نقش مهمی را در حفظ و صیانت از ارزشهای انقلاب ایفا می کند زیرا این شجره طیبه با خون پاک جوانان این کشور تنومند شده که امروز وظیفه شما میراثداری از حماسه سازیها و نقش آفرینیهای آنان است.