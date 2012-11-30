ایران در جمع 5 سد ساز اول دنیا/ تحقق 4میلیارددلار درآمد در صنعت آبفا

مجید نامجو در گفتگو با مهر با بیان اینکه مقایسه صنعت آب ایران با سایر کشورها نشان می دهد که با پیشرفت های حاصل شده ایران جزو کشورهای پیشرو و در سطح کشورهای اتحادیه اروپا است، گفت: در گزارشاتی که تاکنون پیرامون توسعه صنعت آب و فاضلاب در کشورهای مختلف منتشر شده است، ایران را در ردیف کشورهای با پیشرفت بالا قرار می دهند.

وزیر نیرو اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت های زیرساختی مناسبی در صنعت آب و فاضلاب کشور به وجود آمده است و شرکت های فعال در این حوزه به دنبال استفاده از این فرصت ها هستند.

نامجو خاطر نشان کرد: اختراعات و خلاقیت های خوبی در بخش آب و فاضلاب کشور ایجاد شده است و سطح ارائه خدمات نیز ارتقاء یافته است.

وی با اشاره به جایگاه کشور در صنعت آب و فاضلاب، گفت: در حوزه آب ایران جزو 5 کشور بزرگ سدساز دنیا است. از سویی تامین آب مورد نیاز شرب و کشاورزی هم به خوبی رقم خورده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: در برنامه پنجم توسعه کشور ردپای توسعه و تفکر ارتقاء صنعت آب و فاضلاب به خوبی دیده شده است و باید منابع و امکانات لازم برای آن هم دیده شود.

نامجو با اشاره به درآمد 4 میلیارد دلاری صنعت آب و فاضلاب کشور از ارائه خدمات فنی و مهندسی به بیش از 23 کشور دنیا خبر داد و گفت: صنعت آب و فاضلاب کشور توانسته است در این بخش جایگاه خوبی را برای خود رقم بزند.

به گفته وی، در حال حاضر با پیشرفت مناسب کشور در صنعت آب و فاضلاب، کشور از واردات محصولات مورد نیاز در این بخش بی نیاز است. برخی از اقلامی هم که از خارج وارد می شود را می توان با انجام تغییراتی توسط کارخانجات داخلی تولید کرد.