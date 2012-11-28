به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از دو واحد صنعتی استان اظهار داشت: واحدهای تولیدی باید بتوانند با ارائه آموزش های لازم و عملی به نیروی انسانی، در راستای ابتکار، خلاقیت و نوآوری در حوزه های تولیدی خود گام بردارند.

وی اضافه کرد: در آینده نزدیک برای بررسی مسائل و مشکلات بخش تولیدات صنعتی در استان، جلسه ای را با واحدهای صنعتی فعال برگزار خواهیم کرد که در این جلسه تصمیمات لازم و کاربردی برای رفع موانع پیشرفت این حوزه اتخاذ می شود.

استاندار آذربایجان غربی ظهر چهارشنبه از روند اجرای طرح صنعتی فسفات کبودان(طرح توسعه کارخانه کیمیا کلر کبودان ) و همچنین شرکت تولیدی ایران پاش در ارومیه بازدید کرد.

جلال زاده در بازدید از طرح فسفات کبودان ضمن تاکید بر تسریع در روند اجرای این پروژه گفت: با اتمام این طرح، شاهد تحول و پیشرفت در حوزه صنعت استان به خصوص در صنایع بالادستی خواهیم بود.

گاز کلر مایع و جامد، سود جامع و مایع، اسید کلریدریک و آب واژل از محصولات تولیدی این واحد صنعتی خواهد بود، همچنین سرمایه گذاری ریالی این طرح، 80 میلیارد ریال و سرمایه گذاری ارزی آن 30 میلیون یورو است و با اتمام آن برای 250 نفر اشتغال ایجاد می شود، پیشرفت فیزیکی این طرح 85درصد بوده که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه از بخش های مختلف شرکت تولیدی ایران پاش نیز بازدید کرد و گفت: این واحد از واحدهای تولیدی فعال و موفق استان می باشد که با توجه به نوع محصولاتی که تولید می کند جزو واحدهای منحصر به فرد کشور محسوب می شود.

شرکت تولیدی ایران پاش در زمینی به مساحت 30 هزار مترمربع و زیربنای 12 هزار متر مربع با ظرفیت تولیدی 6000 تن در سال، انواع مخازن از 50 لیتر تا 65 هزار لیتر، انواع وان پلی اتیلن از 60 تا 30 هزار لیتر، انواع سطل زباله، صندوق دوجداره، اسکله های شناور، انواع قایق و سه چرخ آبی و کولینگ تاور را تولید می کند و دارای 500 نوع تنوع محصول است.

در این بازدیدها، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر کل تعاون ،کار، رفاه اجتماعی و مدیرکل سازمان استاندارد، استاندار آذربایجان غربی را همراهی می کردند.