خراسان رضوی به قطب شنای کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مشتاق عشق عنوان کرد: در حال حاضر بر طبق برنامه پنج ساله هیات به دنبال تامین مربی مورد نیاز با افزایش تعداد علاقه مندان و جذب شناگران بیشتر در استخرهای موجود سطح استان هستیم.

وی ضمن اعلام برگزاری یک دوره کلاس مربیگری درجه دو شنا ویژه بانوان و آقایان تا پایان سال در استان خراسان رضوی گفت: در راستای تحقق برنامه های هیات شنای استان مجوز برگزاری این کلاس مربیگری از فدراسیون گرفته شده که می بایست مربیان درجه سه در کلاس های تئوری مربیگری درجه دو شرکت کنند تا برای شرکت در کلاس عملی مربیگری درجه دو پایان سال آماده شوند.

وی با تاکید بر نیاز به استخرهای استاندارد در استان گفت: در حال حاضر استخر شهید هاشمی نژاد در اختیار هیات استان قرار دارد که از ابعاد استانداردی برای رکوردگیری و برگزاری مسابقات برخوردار نیست.

وی ادامه داد: تکمیل عملیات سرپوشیده کردن استخر روباز جنب استخر هاشمی نژاد کمک زیادی به هیات شنای استان در برگزاری مسابقات و تمرینات استاندارد قهرمانان شنای خراسان رضوی خواهد کرد.

وی ضمن تاکید بر توجه به سنین پایه افزود: برای ایجاد انگیزه در میان شناگران سنین پایه هر ماه یکبار مسابقاتی را با حضور باشگاه های سراسر استان در بخش بانوان و آقایان برگزار می کنیم تا با جذب شناگران بیشتر برای سال های آینده پشتوانه های بیشتری داشته باشیم.

مشتاق عشق ضمن اشاره به جایگاه خوب شنای خراسان رضوی در کشور ابراز امیدواری کرد: با اضافه شدن حداقل یک استخر در هر سال به استان طی پنج سال آینده و ادامه روند تحقق برنامه های تدوین شده، شنای خراسان رضوی به قطب شنای کشور تبدیل شود.