عراق جایگاهی فاخر و نقش آفرین در منطقه دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، جلسه مشترک میان اعضای هیات پارلمانی ایران و برخی نمایندگان مجلس عراق با حضور روسای پارلمان دو کشور ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد.

در این جلسه لاریجانی اظهار داشت که امروز عراق از یک جایگاه فاخر و نقش آفرین در منطقه برخوردار است.

رئیس مجلس در این جلسه از کمیسیون سیاست خارجه پارلمان عراق برای سفر به تهران دعوت کرد.

همچنین در این جلسه نمایندگان پارلمان عراق دقایقی به بیان نظرات خود پرداختند و در مجموع به تعمیق روابط میان پارلمان‌های دو کشور و استفاده از تجربیات تاکید کردند.

منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در این جلسه ارتباط دو کشور ایران و عراق را در شرایط فعلی و تحولات اخیر در منطقه داری اهمیت دانست و گفت: دو کشور منافع و تهدیدات مشترکی دارند که باید با تولید خرد جمعی در این خصوص تهدیدات و منافع مشترک حرکت کرد.

لاله افتخاری نماینده مردم تهران نیز در این جلسه بر تعاملات فرهنگی، تاریخی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: ایران و عراق در مسایل گردشگری، گسترش فرهنگ قرآن، عترت و نماز و همگرایی میان خانواده‌ها می‌توانند نقش موثرتری داشته باشند.

وی همچنین به ایجاد گروه دوستی پارلمانی بانوان میان دو کشور تاکید کرد.

همچنین در ادامه این جلسه ابراهیم محبی نماینده مردم سنقر به نقش موثر ایران در موضوع بیداری اسلامی و تحولات اخیر در منطقه اشاره کرد و گفت: ملت عراق نیز می‌تواند بعد از سقوط دیکتاتوری صدام در قالب یک درک مشترک نسبت به مسایل مختلف به جایگاه اصلی خودش در منطقه برگردد.

در پایان این دیدار لاریجانی اظهار داشت : ما با برادران خود در عراق دوستی دیرینه‌ای داریم و بر عهد خود در این دوستی پایبند هستیم.

وی تصریح کرد: هیچ چیزی نمی تواند مانع از این شود که ما به دوستانمان در هر شرایطی کمک کنیم.