حجت الاسلام سید عبدالحمید صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 800 مبلغ دینی در دهه اول ماه محرم به مناطق چهارمحال و بختیاری اعزام شدند، گفت: از این تعداد 357 نفر مبلغان مقیم استان و 443 نفر دیگر نیز مبلغان اعزامی از استان های قم و اصفهان بودند.

وی افزود: چند روز قبل از شروع ماه محرم درهمایشی تحت عنوان طلایه داران تبلیغ اطلاعاتی در خصوص مناطق مختلف استان از لحاظ جغرافیایی، مسائل مذهبی، فرهنگی و جمعیتی به مبلغان داده شد.

مبلغان اعزامی به مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری به مدت 12 روز در محل تبلیغ حضور پیدا کردند

صفوی تصریح کرد: مبلغان اعزامی به مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری از شب اول محرم تا شب شهادت امام سجاد(ع) به مدت 12 روز در محل تبلیغ حضور پیدا کردند.

رئیس اداره فرهنگی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این مبلغان از سوی سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه و طرح هجرت برای تبلیغ دین اسلام و گسترش و تبیین معارف قرآنی و اهل بیت(ع) به مناسبت ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) در دهه اول محرم به مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری اعزام شدند.

صفوی اذعان داشت: مبلغان در مناطق تبلیغی به برپایی نماز جماعت، قرائت دعا و زیارت، تبلیغ چهره به چهره، ارائه مشاوره دینی، حضور در مجالس و هدایت عزاداری‌های هیات‌ها پرداختند.

حضور فعال در تمامی عرصه اجتماعیاز افتخارات مهم روحانیت است

وی تبیین و تشریح قیام ابا عبدالله الحسین(ع) و درس‌آموزی از درس‌های مکتب حماسی عاشورا، تبیین احکام و معارف اسلامی با توجه به سیره پیامبر عظیم اسلام(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و معرفی پیامبر رحمت و ائمه معصومین(ع) را از دیگر فعالیت‌های مبلغان در دهه اول ماه محرم عنوان کرد.

صفوی با اشاره به نقش و جایگاه روحانیت در عرصه های فرهنگی و اجتماعی جامعه افزود: یکی از افتخارات مهم روحانیت این است که در تمامی عرصه اجتماعی حضوری فعال و چشمگیر دارند و در این راستا باید بکوشند در هدایت آحاد ملت به خوبی نقش خود را ایفا کنند.