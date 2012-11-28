برگزاری کرسی آزاداندیشی "دوستی های قبل از ازدواج، مفید یا مضر؟"

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت و ضرورت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد برگزار و با استقبال بی نظیر دانشجویان مواجه شد.

در این کرسی آزاداندیشی دانشجویان در گروه های مخالف و موافق نظرات خود را در مورد دوستی های قبل از ازدواج پسر و دختر بیان کردند.

سپس داور این کرسی حجت الاسلام عظیمی به ایراد سخنرانی پرداخت و افزود: در کرسی های آزاد اندیشی ضمن احترام به عقاید و نظرات یکدیگر، باید ادب و احترام به یکدیگر را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی در ادامه به روانشناسی زن و مرد پرداخت و این روابط را مورد نقد و بررسی قرار داد و به سئوالات تعدادی از دانشجویان پاسخ داد.

کرسی آزاد اندیشی با موضوع "دوستی های قبل از ازدواج، مفید یا مضر؟" با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد برگزار شد.

نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

هشتمین نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با موضوع "اقتصاد مقاومتی، تحریم ها و تولید ملی" در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

بنابر این گزارش در این مراسم حجت الاسلام حمید رضا حنان مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی لرستان گفت: نامگذاری سال 1391 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نشان داد که تولید ملی و اقتصاد دو مقوله مهم کشور است.

وی با اشاره به موفقیتهای به دست آمده در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ما در زمینه های مختلف به دستاوردهای مهمی رسیده ایم که از آن جمله می توان به خود کفایی و صادرات در تولید سیمان، برق و تجهیزات نظامی، داروسازی، صادرات تکنولوژی سد سازی و صادرات پتروشیمی اشاره کرد.

حجت الاسلام حنان ادامه داد: ما در اهداف انقلاب و چشم انداز آینده آن دو هدف معنوی و اخلاقی و اهداف اقتصادی داریم بنابراین اگر به تولید ملی نرسیم از یکی از اهداف انقلاب باز مانده ایم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی لرستان مشکل امروز کشور را فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی عنوان کرد و افزود: فرهنگ سازی و تشویق استفاده از محصولات و تولیدات ملی نقش مهمی در این میان دارد، البته تولیدات ملی نیز باید همراه با کیفیت عرضه شوند و عیوب خود را برطرف کرده و بتوانند با نمونه خارجی رقابت کنند..

وی همچنین یکی از مشکلات کنونی پیش روی تولید ملی را خلاء ایجاد شده بین دانشگاهیان و مدیریت اجرایی کشور دانست و افزود: ایجاد رشته های متناسب با بازار کار و کاربردی و برگزاری کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه ها می تواند در این زمینه راهگشا باشد.