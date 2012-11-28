اختلاف افکنی در جامعه از اهداف جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی توشه ظهر امروز در جمع هادیان سیاسی این شهرستان افزود: ترویج روحیه یاس و ناامیدی به جای نشاط اجتماعی، احساس بالندگی از پیشرفت های کشور و همینطور استحاله فرهنگی برای تاثیرگذاری شدید بر افکار عمومی جامعه مورد هدف با ابزار خبر و اطلاع رسانی هدفمند از دیگر اهداف جنگ نرم است.

وی اظهارداشت: استحاله سیاسی با هدف ناکارآمد جلوه دادن نظام مورد هدف و تخریب و سیاه نمایی ارکان آن نظام و همچنین پخش شایعات بی اساس و دامن زدن به آن برای ایجاد جو بی اعتمادی و ناامنی روانی از راهبردهای مهم این جنگ است.

فرمانده سپاه فومن گفت: جنگ نرم امروزه موثرترین، کارآمدترین، کم هزینه ترین و درعین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت ملی یک کشور است.

وی در ادامه به موضوع " بسیج و جنگ نرم" اشاره کرد و افزود: از ابتدای شکل‌ گیری انقلاب اسلامی در هر مقطعی که بسیج حضور داشت اجازه نداد که مسیر انقلاب به بن ‌بست برسد.

توشه با بیان اینکه بسیج با تفکر بن‌ بست شکنی و درس گرفتن و تجربه آموختن از حادثه کربلا وارد عمل شد، اظهارداشت: راه حق، حقیقت و دین اسلام هرگز به بن‌ بست نمی ‌رسد.

وی همچنین توسل به ابزار رسانه ‌ای را رویکرد دشمن در بعد فرهنگی اعلام کرد و افزود: دشمن در بعد فرهنگی به دنبال این است که فرهنگ ملت ایران را به انحراف بکشد و تخریب کند.

فرمانده سپاه فومن با اعلام اینکه راهبرد جدید دشمن افزایش فشارهای اقتصادی بر ملت ایران است، یادآورشد: دشمن امروزه برنامه‌ های خود را در بعد اقتصادی متمرکز کرده و به شدت فعالیت می ‌کند تا با فشارهای اقتصادی حمایت‌ های مردمی از نظام برداشته شود و جهان را به این نتیجه برساند که حکومت اسلامی و دین اسلام توان اداره کردن جامعه را ندارد.