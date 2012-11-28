اقتدار نیروی دریایی ایران مثال زدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی روز چهارشنبه در صبحگاه مشترک نیروی دریایی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر اظهار داشت: نیروی دریایی با تفکر بسیجی با افتخار در اعماق اقیانوس های جهان حضور دارد.

وی با اشاره به نقش راهبردی نیروی دریایی در کشورهای منطقه و دنیا افزود: موقعیت نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه ممتاز و منحصر بفرد بوده و نظام به لحاظ برخورداری از این توان نظامی جزو قدرت های جهان محسوب می شود.

ابراهیمی اضافه کرد: این بالندگی و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خونهای معطر شهدا حاصل آمده و بالندگی امروز نظام بواسطه مکتب اسلام ناب محقق شده است.

برپایی نمایشگاه کتاب محرم در نکا



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا، از برپایی نمایشگاه کتاب محرم در این شهرستان خبر داد.



رسول هادی زاده اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف نهادینه کردن آموزش در جامعه و ترویج جوانان به مطالعه و آشنا کردن بازدید کنندگان با عناوین مهم کتاب های محرم و موضوعات مرتبط با زندگی و سیره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شده است.



وی اظهار داشت: در این نمایشگاه 120 عنوان کتاب مختلف دینی، مذهبی، علمی و آموزشی با 40 درصد تخفیف برای عموم مردم به نمایش و فروش گذاشته شده است.

عدم پاکسازی نقاط آلوده سیل در بهشهر



شهردار بهشهر گفت: به رغم تلاش فراوان برای پاکسازی نقاط آلوده به آثار ناشی از سیل، هنوز باغات و زمین های واقع در حریم شهر پاکسازی نشده است.

قاسم جعفری اظهار داشت: برای از بین بردن هر چه سریعتر آثار سیل، از شهرداری تهران درخواست کمک کرده تا با استفاده از توان بالای ماشینی و نیروهای متبحر این سازمان بتوانیم، خطر بروز آلودگی های زیست محیطی را از میان برداریم.

وی اصلاح هندسی رودخانه های شهر را ضروری دانست و گفت: اگر با برنامه ریزی مناسب، اشتباهات گذشته در بروز سیل را از میان نبریم، بدون تردید باز شاهد وقوع خسارت ناشی از مدیریت ناصحیح خود بر رودخانه ها و آبهای سطحی شهر خواهیم بود.

زینب نخستین هنرمند صحنه عاشورا



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجسمی از مدینه تا کربلا در ساری اظهار داشت: در این نمایشگاه سیر حرکت امام حسین (ع) و اسرا، وداع امام حسین (ع) از جد بزرگوارش در مدینه، طواف و وداع امام حسین (ع) در مکه مکرمه، سیر حرکت از مکه تا کربلا، ورورد به کربلا و قتلگاه واقعه کربلا به صورت تجسمی و در قالب گفتاری به نمایش گذاشته شد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی افزود: نخستین هنرمند صحنه عاشورا حضرت زینب(ع) بوده که در مقابل و شادی و تمسخر یزید بر مصائب و کشته شدن امام حسین(ع)، جهان را از پس خیال خود دگرگون می بیند.

ابراهیمی اظهار داشت: گستردگی و تنوع نشانه های موجود در هنرهای تجسمی این امکان را به مخاطب می دهد که براساس علاقه اش به راحتی و در کمترین زمان ممکن زوایای مختلف واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) را درک و حتی به نسل آینده نیز منتقل کند.