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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

ابراهیمی اعلام کرد:

اقتدار نیروی دریایی ایران مثال زدنی است

اقتدار نیروی دریایی ایران مثال زدنی است

نوشهر - خبرگزاری مهر: معاون استاندار مازندران، اقتدار امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را مثال زدنی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی روز چهارشنبه در صبحگاه مشترک نیروی دریایی در دانشگاه علوم دریایی  امام خمینی نوشهر اظهار داشت: نیروی دریایی با تفکر بسیجی با افتخار در اعماق اقیانوس های جهان حضور دارد.

وی با اشاره به نقش راهبردی نیروی دریایی در کشورهای منطقه و دنیا افزود: موقعیت نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه ممتاز و منحصر بفرد بوده و نظام به لحاظ برخورداری از این توان نظامی جزو قدرت های جهان محسوب می شود.

ابراهیمی اضافه کرد: این بالندگی و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خونهای معطر شهدا حاصل آمده  و بالندگی امروز نظام بواسطه مکتب اسلام ناب محقق شده است.

برپایی نمایشگاه کتاب محرم در نکا

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا، از برپایی نمایشگاه کتاب محرم در این شهرستان خبر داد.

رسول هادی زاده اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف نهادینه کردن آموزش در جامعه و ترویج جوانان به مطالعه و آشنا کردن بازدید کنندگان با عناوین مهم کتاب های محرم و موضوعات مرتبط با زندگی و سیره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه 120 عنوان کتاب مختلف دینی، مذهبی، علمی و آموزشی با 40 درصد تخفیف برای عموم مردم به نمایش و فروش گذاشته شده است.

عدم پاکسازی نقاط آلوده سیل در بهشهر

شهردار بهشهر  گفت: به رغم تلاش فراوان برای پاکسازی نقاط آلوده به آثار ناشی از سیل، هنوز باغات و زمین های واقع در حریم شهر پاکسازی نشده است.

قاسم جعفری اظهار داشت: برای از بین بردن هر چه سریعتر آثار سیل، از شهرداری تهران درخواست کمک کرده تا با استفاده از توان بالای ماشینی و نیروهای متبحر این سازمان بتوانیم، خطر بروز آلودگی های زیست محیطی را از میان برداریم.

وی اصلاح هندسی رودخانه های شهر را ضروری دانست و گفت: اگر با برنامه ریزی مناسب، اشتباهات گذشته در بروز سیل را از میان نبریم، بدون تردید باز شاهد وقوع خسارت ناشی از مدیریت ناصحیح خود بر رودخانه ها و آبهای سطحی شهر خواهیم بود.

زینب نخستین هنرمند صحنه عاشورا

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجسمی  از مدینه تا کربلا در ساری اظهار داشت: در این نمایشگاه سیر حرکت امام حسین (ع) و اسرا، وداع امام حسین (ع) از جد بزرگوارش در مدینه، طواف و وداع امام حسین (ع) در مکه مکرمه، سیر حرکت از مکه تا کربلا، ورورد به کربلا و قتلگاه واقعه کربلا به صورت تجسمی و در قالب گفتاری به نمایش گذاشته شد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی افزود: نخستین هنرمند صحنه عاشورا حضرت زینب(ع) بوده که در مقابل و شادی و تمسخر یزید بر مصائب و کشته شدن امام حسین(ع)، جهان را از پس خیال خود دگرگون می بیند.

ابراهیمی اظهار داشت: گستردگی و تنوع نشانه های موجود در هنرهای تجسمی این امکان را به مخاطب می دهد که براساس علاقه اش به راحتی و در کمترین زمان ممکن زوایای مختلف واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) را درک و حتی به نسل آینده نیز منتقل کند.

کد مطلب 1753632

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