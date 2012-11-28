114هزار دانش آموز در قزوین آموزش های امدادی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین مانور زلزله و ایمنی مدارس ظهر چهارشنبه با حضور علی محمد آهنی مدیرکل مدیریت بحران استان، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش، فرماندهان نیروی انتظامی در محل هنرستان پسرانه شهید عظیمی قزوین برگزار شد.

علی محمد آهنی در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مانور زلزله همزمان با سراسر کشور در هشتم آذرماه در سطح مدارس کشور برگزار می شود و در این راستا آموزش های مورد نیاز از دو ماه گذشته به دانش آموزان داده شده تا در مقابل حوادث بتوانند واکنش مناسبی داشته باشند.

وی افزود: بی اطلاعی دانش آموزان با نحوه مقابله با حوادث غیرمترقبه مانند زلزله در سالهای گذشته موجب افزایش آسیب های مالی و جانی شده که ضرورت توجه جدی به آموزش گروه های مختلف جامعه را دو چندان کرده است.

آهنی یادآورشد: برگزاری این گونه مانورها موجب می شود دانش آموزان با قرار گرفتن در صحنه واقعی حوادث با استفاده از آموخته های خود بتوانند آسیب ها را به حداقل برسانند.

229 کشته در 10 سال گذشته در حوادث استان قزوین

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: حوادث غیرمترقبه در 10 سال گذشته موجب کشته شدن 229 نفر و مجروح شدن یک هزار و 800 نفر در دو زلزله آوج و رودبار الموت شد که 22 میلیارد تومان نیز به بخش های مختلف استان خسارت وارد کرد.

آهنی بیان کرد: متاسفانه کشور ایران یکی از پرحادثه ترین کشورهای جهان بشمار می رود که بر اساس آمارهای رسمی در ارتباط با زلزله و سایر حوادث در ردیف ده کشور بلاخیز جهان شناخته شده است.

وی، برگزاری مانورهای امینی را حرکتی برای آمادگی بیشتر در زمان بحران عنوان کرد و گفت: فرهنگ مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی به صورت علمی در جامعه باید نهادینه شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین، هدف از این کار نمادین را افزایش آگاهی جامعه دانست و تصریح کرد: ایجاد آمادگی، انجام واکنش سریع و چگونگی مقابله با زلزله ضریب ایمنی را افزایش داده و سبب کاهش آسیب می ‌شود.

این مسئول، کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی را از اهداف برگزاری مانور زلزله عنوان کرد و اظهارداشت: افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده‌های طبیعی و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش‌های صحیح و سریع در برابر زلزله از اهداف برگزاری مانور زلزله در مدارس است.

آهنی تصریح کرد: در راستای اجرای این برنامه تعدادی از دستگاه ها از جمله آتش نشانی استان، سازمان نظام مهندسی، صدا و سیمای، سازمان آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر و اداره کل مدیریت بحران استان به صورت تیمی و گروهی هرساله فعالیت می کنند و این آموزش ها باید مستمر باشد تا بتوانیم آنچه را که آموخته ایم، فراموش نکنیم.

