پایانه مسافربری شمالغرب در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار سنندج ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: فاز اول پایانه مسافربری شمالغرب در سنندج در زمینی به مساحل پنج هزار و 800 متر مربع احداث شده است.

مهدی حسام شریعتی افزود: برای احداث این پروژه 800 میلیون تومان اعتبار برای تملک زمین آن و 200 میلیون تومان برای تجهیز و ساماندهی آن تا کنون صرف شده است.

وی با بیان اینکه احداث فاز دوم این پروژه در سال 92 آغاز می شود، گفت: برای اتمام این پروژه طبق برآوردهای انجام گرفته سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

شهردار سنندج ادامه داد: برای راه اندازی پایانه موقت مسافربری شمالغرب پنج کانکس 15 متری مجهز به آب، برق و تلفن برای دفاتر تعاونی های مسافربری، دو سالن انتظار با ظرفیت 80 نفر، سرویس بهداشتی و نمازخانه تعبیه شده است.

حسام شریعتی با بیان اینکه طی چند ماه آینده مشکل گازرسانی به این پایانه مرتفع می شود، یادآور شد: تمامی عملیات احداث این پایانه موقت ظرف مدت دو ماه صورت گرفته است.

وی بیان کرد: به لحاظ مشکلات ترافیکی و بهداشتی که پایانه قبلی ایجاد کرده بود، احداث این پروژه در دستور کار شهرداری قرار گرفت که با راه اندازی آن بسیاری از مشکلات تردد در ورودی شهر و سه راه روستای ننله مرتفع می شود.

شهردار سنندج گفت: به صورت ماهیانه 156 هزار نفر مسافر از طریق پایانه های مسافربری شهر سنندج جا به جا می شوند که سهم این پایانه 68 هزار نفر است.

حسام شریعتی اظهار داشت: روزانه 250 دستگاه خودروی سواری، مینی بوس و اتوبوس مسافران را در مسیرهای سنندج به بانه، سقز، مریوان، دیواندره، بیجار و تکاب جا به جا می کنند.