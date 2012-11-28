لاریجانی با وزیر امور خارجه عراق دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر منطقه‌ای خود امروز چهارشنبه با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در هتل الرشید در خصوص مسایل منطقه و روابط دو کشور دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی امروز با رئیس مجلس و نخست وزیر این کشور نیز دیدار کرد.

وی همچنین ضمن بازدید از کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق با اعضای این کمیسیون به گفتگو نشست .

رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دیروز وارد نجف شد و با مراجع عظام دراین شهر دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس را در این سفر 6 نماینده مجلس همراهی می کنند. جواد جهانگیرزاده ، منصور حقیقت پور ، لاله افتخاری ، مسعود پزشکیان ، ابراهیم محبی و عبد الله تامینی هیات همراه لاریجانی را تشکیل می دهند.

لاریجانی در هفته جاری سفرهایی به سوریه، لبنان و ترکیه داشت و با مقامات این کشورها جداگانه در خصوص مسائل منطقه، جنگ اخیر غزه و مسائل سوریه بحث و گفتگو کرد.