  1. سیاست
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

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اتاق بازرگانی آذربایجان آماده افزایش مناسبات اقتصادی با ایران

اتاق بازرگانی آذربایجان آماده افزایش مناسبات اقتصادی با ایران

نائب رئیس اتاق بازرگانی جمهوری آذربایجان گفت: اتاق بازرگانی جمهوری آذربایجان برای افزایش سطح مناسبات اقتصادی بین ایران و آذربایجان آماده هرگونه همکاری است .

به گزارش خبرگزاری مهر، نیاز علیزاده، نائب رئیس اتاق بازرگانی جمهوری آذربایجان در دیدار با محسن پاک آیین سفیر کشورمان آمادگی خود را برای توسعه صادرات بین دو کشور با محوریت بخش های خصوصی اعلام کرد.

وی افزود: اتاق بازرگانی جمهوری آذربایجان برای افزایش سطح مناسب اقتصادی بین دو کشور آماده هرگونه همکاری است .در این ملاقات که با حضور شهیدی رایزن بازرگانی سفارت برگزار شده بود،سفیر کشورمان نیز در این دیدار لازمه توسعه  روابط تجاری را  ایجاد اتاق بازرگانی مشترک ، تسهیل در صدور ویزا ، تعدیل تعرفه ها و حمایت دو کشور از بخش های خصوصی دانست.

علیزاده سطح مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان را رو به رشد دانست و گفت : زمینه ها و اشتراکات زیادی بین دو کشور دوست و همسایه برای گسترش روابط اقتصادی وجود دارد و باید از این ظرفیتها استفاده شود.

کد مطلب 1753643

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