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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

با حضور نمایندگان مجلس/

گالری تونل خیابان انقلاب به میدان نبوت سنندج گشایش یافت

گالری تونل خیابان انقلاب به میدان نبوت سنندج گشایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: گالری تونل خیابان انقلاب به میدان نبوت سنندج با حضور مسئولان و مدیران اجرایی استان کردستان و شهرستان سنندج گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گشایش گالری تونل خیابان انقلاب به میدان نبوت سنندج ظهر چهارشنبه با حضور نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، استاندار کردستان، فرماندار و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج برگزار شد.

شهردار سنندج در ابتدای این مراسم به اهداف اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: ایجاد شبکه عبور و مرور متعارف و متوازن مطابق اصول و استانداردها و روان شدن ترافیک محور خیابان انقلاب از اهداف احداث این پروژه است.

مهدی حسام شریعتی افزود: کاهش زمان تردد در ساعات پیک ترافیک، بهبود نظم در شبکه بندی معابر حمل و نقل شهری و عدم تداخل در تردد پیاده و سواره و کاهش سوانح و حوادث رانندگی به دلیل احداث معبری ایمن با رعایت طرح مهندسی مناسب مسیر از دیگر اهداف احداث این پروژه است.

وی اظهار داشت: تونل انقلاب با دهانه 15 متری یکی از معدود تونل هایی است که در سطح کشور ساخته شده و این تونل علاوه بر منحصر به فردبودن از لحاظ طرح، توانایی حل قسمت بزرگی از مشکلات ترافیکی شهر سنندج را در بحرانی ترین ناحیه دارا است.

شهردار سنندج به خصوصیان فنی پروژه اشاره کرد و ادامه داد: برای احداث این پروژه 111 متر حفاری صورت گرفته و 60 متر به صورت کندوپوش اجرا می شود و در کل 171 متر طول دارد.

حسام شریعتی یادآور شد: ارتفاع تاج تونل خیابان انقلاب به میدان نبوت سنندج 9.57 متر است و برای احداث آن 56 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: برای احداث این تونل تا کنون سه هزار و 500 متر مکعب خاکبرداری در پرتال ورودی، چهار هزار مترمکعب خاکبرداری در پرتال خروجی، 111 متر عملیات حفاری به حجم شش هزار مترمکعب، 45 مرحله پری بولت (چتر حفاظتی)، اجرای 400 عدد راکبولت در قسمت پرتال خروجی و 500 راکبولت در قسمت پرتال ورودی اجرا شده است.

کد مطلب 1753644

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