اعطای وام 10 میلیون تومان خود اشتغالی به معتادان بهبود یافته

کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این مطلب افزود: براساس آمارهای موجود 400 هزار معتاد بهبود یافته در سراسر کشور وجود دارد که سازمان بهزیستی از تمامی این افراد در حد توان و اعتبارات خود حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه شرط استفاده از تسهیلات خود اشتغالی ،یک سال پاک ماندن پس از ترک است ، گفت: افراد بهبود یافته متاهل در اولویت دریافت وام خود اشتغالی هستند.

رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی تاکید کرد: معتادان حتی پس از ترک نیز دارای مشکلات فراوانی هستند و دید و نظر جامعه نسبت به آنان خوب نیست به همین دلیل به راحتی نمی توانند برای خود شغلی مناسب پیدا کنند به همین دلیل سازمان بهزیستی در جهت توانمند سازی و خود اشتغالی آنان اقدام می کند.

به گفته نظم ده ، باید با الگوسازی درست و مناسب کاری کنیم تا معتاد دیگر به سمت اعتیاد باز نگردد و این امر نیز فقط با حمایت از آنان امکانپذیر است.

وی در مورد وام 10 میلیون تومانی خود اشتغالی افزود: این وام کم بهره است و با نظر و تشخیص مددکاران اجتماعی به بهبود یافتگان پرداخت می شود.