رونمایی از کتاب سبک زندگی حسینی در ساری

سید حسین مهدوی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رونمایی از این کتاب شامگاه سه شنبه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری و شهردار ساری در محل حسینیه عاشقان کربلای ساری انجام شد.

وی افزود: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج سبک زندگی دینی و حسینی در بین مردم و مسئولان و تاکیدات ایشان در سفر مهرماه 91 به خراسان شمالی، این کانون فرهنگی اقدام به انتشار این کتاب کرده است.

مهدوی فر گفت: کتاب سبک زندگی حسینی تحت عنوان یاد حسین، راه حسین و نام حسین بر اساس بیانات رهبری در مورد سالار شهیدان، علامه شهید مرتضی مطهری پیرامون درسهای عاشورا و نهضت عاشورایی چاپ شده است.

وی افزود: محتویات این کتاب برگرفته از صحیفه امام خمینی (ره)، مجموعه بیانات رهبری پیرامون نهضت امام حسین (ع) است.

مهدوی فر گفت: این کتاب با حمایت مادی اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری و در شمارگان 10 هزار نسخه قرار است بین شهروندان ساروی توزیع شود.

وی در ادامه از اجرای طرح بلوتوث سرور شهری با عنوان نوای علقمه با همکاری هیئت فرهنگی مذهبی علقمه و اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری خبر داد.

مهدوی فر افزود: در راستای ترویج و تعمیق باورهای دینی جوانان در فضای مجازی، برای نخستین بار در شمال کشور، این طرح در مرکز استان اجرایی شد.

این فعال فرهنگی تبلیغی گفت: هدف از اجرای این طرح، ارائه محتوای فرهنگی با مضامین عاشورا در دهه اول محرم در مناطقی از شهر ساری بوده است.

وی بیان داشت: این بلوتوث سرور حاوی کتب عاشورایی، نواهای محرم و کلیپ های تصویری با مضامین محرم و امام حسین بوده که تا پایان ماه صفر بین تمام شهروندان نقاط مختلف ساری پخش می شود.

