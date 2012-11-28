  1. استانها
  2. همدان
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

ظفری در گفتگو با مهر:

25 درصد کارخانه های تولید فرآورده های لبنی استان همدان در نهاوند قرار دارد

25 درصد کارخانه های تولید فرآورده های لبنی استان همدان در نهاوند قرار دارد

نهاوند - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: 25 درصد کارخانه های تولید فرآوردهای لبنی استان همدان در نهاوند احداث شده است.

احد ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 36 کارخانه و واحد تولید فرآورده های لبنیات در استان همدان مستقر است که از این مجموع 9 کارخانه که معادل 25 درصد کل ظرفیت استان است در شهرستان نهاوند واقع شده است.

وی اظهار داشت: میزان جذب شیر نهاوند 154 هزار و 70 تن در طول یک سال است که در 9 کارخانه و واحدهای فرآوردهای لبنی به محصولات پنیر، خامه، شیر، ماست و سایر محصولات تبدیل می شود.

وی گفت: در مدت یک سال در 9 کارخانه تولید فرآورده های لبنی شهرستان نهاوند شش هزار و 443 تن پنیر، هزار و 170 تن خامه، 88 هزار و 100 تن شیر و 38 هزارو 450 تن ماست و سایر محصولات لبنیات تولید می شود.

ظفری با بیان اینکه در زمینه تولید فرآورده های لبنی در شهرستان نهاوند 269 نفر مشغول به فعالیت هستند، گفت: یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت قیمت شیر، نوع و کیفیت نهاده های دامی است که مورد استفاده قرار می گیرند و مرغوبیت آنها ارتباط زیادی به توان مالی دامدار و قیمت شیر دارد.

وی افزود: کارخانجات تولید کننده محصولات لبنی باید هدایت زنجیره تولید ماده اولیه خود را به دست بگیرند و قیمت های متفاوتی را برای شیرهای با کیفیت متفاوت تعیین کنند.

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند با اشاره به وابستگی بخش زیادی از سلامت مردم به شیر و فرآورده های آن تاکید کرد: اگر این فرهنگ و تفکر در بین تمامی مردم جامعه نهادینه شود صنعت فرآوری شیر تبدیل به یک صنعت مادر خواهد شد و ارزش کلانی را در صنعت ایجاد خواهد کرد.

کد مطلب 1753655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها