مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کاشمر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسینی، صبح چهارشنبه در حاشیه این مانور اظهار کرد: دانش آموزان بهترین انتقال دهنده آموزش های فراگرفته در امداد و نجات به عموم جامعه می توانند باشند

وی درادامه با اشاره به اینکه یکی از راه‌های کاهش تلفات انسانی در مواقع رخداد زلزله، آشنایی دانش آموزان با بلایای طبیعی و افزایش سطح آگاهی آنها با هدف مقابله با حوادث و انجام واکنش‌های صحیح و سریع همراه با آرامش روانی است، گفت: توجه به مقوله فرهنگ ایمنی و توسعه آن در بین آحاد جامعه برای داشتن کشوری ایمن ضروری است.

رئیس اداره آموزش و پرورش کاشمر بیان کرد: این مانور به‌ منظور ایجاد آمادگی، آموزش پناه گیری و خروج مناسب هنگام بروز زلزله برگزار می شود.

وی افزود: آموزش های یاد شده به دانش آموزان، آسیب ها و تلفات ناشی از وقوع زلزله رابه میزان قابل توجهی کاهش می دهد و مدیران نیز باید نسبت به اجرای صحیح مانور زلزله و انتقال مفاهیم مورد نیاز حساس خاصی نشان دهند.