صدور رای نهایی قاتل خیابان امام ارومیه هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به پرونده قتل خیابان امام(ره) ارومیه به ریاست قاضی حاجی زاده و با حضور و همراهی معاون پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری و هیئت رسیدگی ، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه به عنوان مدعی العموم برگزار شد.

در این که جلسه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه های ارومیه، خبرنگاران و کسبه خیابان امام(ره) ارومیه حضور داشتند، قاضی حاجی زاده ضمن اعلام اینکه اگر بی نظمی در جلسه دیده شود برخورد می شود گفت: این انقلاب با خون هزاران شهید به اینجا رسیده و اجازه نخواهیم داد که اراذل و اوباش و اشرار جامعه را به ناهنجاری بکشانند.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب ارومیه هم به عنوان مدعی العموم صحبت کرد و با اشاره به آیه ۷۸ و ۱۷۹ سوره بقره ضمن تشکر از پلیس، ماموران آگاهی، بازپرسی شعبه ۳ در دستگیری به موقع متهم اضافه کرد: این جلسه بر آن است تا مردم در جریان قضاوت قضایی به صورت عادلانه قرار گیرند.

امامعلی بقایی ادامه داد: امنیت قضای نشاط و امید اولویت و لازمه نوآوری و شکوفایی است و رویکرد قوه قضائیه در سالهای اخیر برخورد با اراذل و اوباش است و ما بر آن هستیم تا با درخواست قصاص قاتل موجبات عبرت سایر مجرمین را فراهم نمایم تا تسلی بازماندگان قرار گیرد، چرا که مردم از مدعی العموم انتظار دارند در مشکلات مداخله کند و بی تحرکی و بی انفعالی برخی از مسئولان را جبران کند.

وی مستندات پرونده را اینگونه قرائت کرد: شکایت پدر مقتول، گزارش و تحقیقات ماموران آگاهی و بازپرسی شعبه ۳، بررسی صحنه جرم، مستند سازی، شهادت شاهد عینی و صاحب مغازه، فیلم مغازه، بازسازی صحنه، اقرار به اعترافات صریح توسط خود متهم، کشف آلات قتل و شمشیر و اظهارات ۳ نفر از متهمان، سایر قرائن و سابقه متهم و گواهی پزشک قانونی؛ با توجه مواد ۲۰۶،۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون مجازات و تعیین کیفر تقاضای رسیدگی در اسرع وقت را داریم.

بقایی تاکید کرد: با توجه به خطر انداختن جامعه و جرم درخواست قصاص قاتل در ملاءعام و در محل قتل را داریم.

در ادامه پدر مقتول بعد از مطالب دادستان به دستور رئیس جلسه پای میکروفون آمد و تقاضای قصاص قاتل را داشت.

بعد از پدر مقتول صاحب مغازه پشت تریبون رفت و به عنوان شاهد از ماجرا گفت.

س - ک، به همراه الف- م، ه- ق، ج- ع به عنوان گواه نیز ازقتل و چگونگی آن گفتند.

در نهایت هم قاتل اظهار ندامت کرد.

وکیل تسخیری قاتل هم از اولیای دم درخواست عفو کرد.

اصل ماجرا چه بود

قاتل (ح - پ) روز عید غدیر خم امسال به همراه چند نفر از دوستانش به مغازه می رود ماشین را روبروی مغازه پارک می کند و پیاده می شود. به اذعان گواهی و فیلم حاضر در کمتر از ۱۵ ثانیه و با درگیری جزیی داخل مغازه و زدن شمشیر بر گردن مقتول، وی را درجا به قتل می رساند.

نکته قابل توجه اینکه میانگین سنی قاتل و گواهان 19 تا 21 سال است.

بر اساس اعتراف قاتل و گواهان یک اختلاف جزیی، جهالت جوانی و ندانم کاری باعث این اتفاق ناگوار شده است.

جلسه رسیدگی به این قتل از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۱۵ به طول انجامید و قاضی حاجی زاده اعلام کرد ظرف یک هفته آتی رای نهایی به اطلاع مردم شریف استان و ارومیه خواهد رسید.