انقلاب نسخه تکرار شده عاشورای حسینی است/اندیشه ولایت فقیه عالم گیر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با بیان اینکه آگاهی و ایمان دو عنصر اصلی نهضت عاشورایی است که در انقلاب متجلی شد، عنوان کرد: انقلاب نسخه تکرار شده و انبساط یافته ای از آن عاشورای متراکم است.

وی افزود: آن عاشورا، در آن تراکم دستاورد امام حسین(ع) بود و این عاشورای انبساط یافته در حد بضاعت ماست که هر دو دارای یک ریشه، ماهیت، آرمان و هدف است.

عاشورا نسخه حیات انسانی است

وی عاشورا را نسخه حیات انسانی خواند و گفت: عاشورا حادثه ای الهی است برای انسان هایی که به دنبال حقیقت و عدالت و ظلم ستیزی می گردند.

سردار سلامی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد عاشورایی مصادف با دهم محرم 61 هجری تشکیل شد، ادامه داد: سپاه در عاشورا تأسیس شده است و مؤسس این پیکره نیرومند اسلامی اباعبدالله الحسین(ع) است و بسیجیان و سپاهیان امتداد دهنده این حرکت هستند.

وی عنوان کرد: در تاریخ آفرینش، عاشورا درس های بزرگی را برای بشریت ترسیم می کند که هرگز در عاشورای امروز فراموش نمی شود چرا که بطن حیات، شرافت و کرامت ما به آن وابسته است.

عاشورا و امام حسین (ع) تجسمی از اسلام هستند

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه عاشورا و امام حسین(ع) تجسمی از اسلام هستند، گفت: از عاشورا یاد گرفتیم که اسلام آنقدر بزرگ است که هر شخصیت و خاندانی از اعتبار و عظمت آن می تواند فدا شود.

وی امام حسین (ع) را مظهر انسان کامل دانست و افزود: اولین درسی که از امام حسین(ع) می آموزیم این است که اگر تمام وجود ما تکه تکه شود، خاندان ما به اسارت برده شود، برادران و برادرزادگان ما و خویشان و نزدیکان ما برای حفظ اسلام فدا شود، در دامنه قله ای هستیم که امام حسین(ع) در اوج آن قله ایستاده است.

وی با اشاره به درس های عاشورا عنوان کرد: از عاشورا یاد گرفتیم که پاسخ به ندای امام در عرصه نبرد با ظلم و استکبار پایه فوری و بلافاصله داشته باشد چرا که اباعبدالله(ع) و اسلام زخم بی وفایی امت را چشیده است.

پیکر زمان زخم بی وفایی از امت دارد

سلامی ادامه داد: پیکر زمان زخم بی وفایی از امت دارد که نباید منتظر زمان باقی بمانیم که در قیام مختار شرکت کنیم چرا که ما اهل شرکت در قیام توابین نیستیم و از عاشورا یاد گرفتیم مرد روز عاشورا باشیم.

وی اضافه کرد: یاد گرفتیم که پیروزی در قلت اسلام و کثرت سپاه کفر نیست که این تطبیقی بین آیه شریفه بقره با بازتاب های الهی مراجعه عاشوراست.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه در مقابل ظلم نباید ساکت ماند، گفت: تبدیل افساد به اصلاح کار اصلی افراد عاشوراست و هر چه امروز اصلاح و صلاح در امت اسلامی می بینید مدیون عاشوراست.

به اعتقاد وی عاشورا به تمام اسلام حیات بخشید چرا که اگر امام حسین(ع) نبود بنی امیه نمی گذاشت اثری از اسلام باقی بماند.

امام حسین(ع) وجدان خفته امت خاموش را روشن کرد

وی با تأکید بر اینکه امام حسین(ع) وجدان خفته امت خاموش را روشن کرد، افزود: ترس، جهل و دنیا طلبی عوامل انحطاط امت است.

سردار سلامی بیان کرد: از عبرت های تلخ قیام عاشورا متوجه شدیم که باید وفادار بمانیم و راز جاودانگی، توفیق و چیرگی ما در استقامت، شهادت و جانبازی هاست.

وی با بیان اینکه امروز نسبت بین مسلمانان و مستکبران به لحاظ غلبه آن نسبت گذشته نیست، ادامه داد: عاشورا امروز موجودی جهانی و عالم گیر با دامنه وسیع است و پیروزی ها در حال تکرار است و در حال فتح سرزمین های بزرگی هستیم.

وی تأکید کرد: در عصر تجدید دوباره عاشورا در جامعه امروزی هستیم و امروز به توفیقات غیرقابل باور و غیرقابل تصور و انتظار دست یافتیم که تنها در منطق موازنه الهی قابل توجیه است.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت: ایران در یک نبرد همه جانبه سیاسی، اقتصادی، روانی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در طول 33 سال در مقابل قدرت های استکباری ایستاد و پیروز شود اینها جزء حقایق زنده عصر کنونی ما هستند.

امروز حق در درخشان ترین شکل خود تجلی پیدا کرده است

وی این استقامت را سرنوست زنده آمیخته با واقعیت دانست و افزود: این نبرد دو قطبی حق علیه باطل از زمان پیدایش و خلقت انسان بوده است و امروز حق در درخشان ترین شکل خود تجلی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: خورشید حقیقت طلوع مسلطی دارد و پرده های جهل را کنار می زند و نور آگاهی و جوشش حقیقت از نقطه مرکزی انقلاب عاشورایی خارج می شود.

سردار سلامی با بیان اینکه امروز اندیشه ولایت فقیه عالم گیر شده است، گفت: این افق های تابناک تفکر، اندیشه، ایمان، اراده، تدبیر و حقیقت بینی ولی فقیه است که در غزه آفریننده پیروزی باورناپذیر شده است.

وی با اشاره به اینکه بین امت و امام رابطه عمیق و ژرف ایجاد شده است، افزود: دشمنان در حال فرار از متصرفات خود از سرزمین دنیای اسلام هستند که البته خروج آنها تنها از تصرفت مالی و مادی نیست بلکه از تصرفات فکری و ذهنی امت اسلامی نیز خارج می شوند.

مسلمانان در حال بیدار شدن هستند

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، این حرکت های انقلابی را یک نهضت، جریان و مسیر بدون توقف دانست که نشان می دهد مسلمانان در حال بیدار شدن هستند.

وی عنوان کرد: امروز دشمن از هر مسیری با هر سناریو و استراتژی که وارد می شود وقتی بر دامنه های جبهه اسلام برخورد می کند متوقف می شود به همین دلیل سیاست هایی که روزی باعث از هم پاشیده شدن امپراطورهای بزرگ شد در مقابل ایران چیزی جزء شکست نخواهد بود.

وی گفت: اگر تهاجم فرهنگی، حملات روانی، محاصره نظامی 360 درجه، حصر کامل اقتصادی، فتنه داخلی همه و همه را جمع کنید و یک قدرت را تشکیل دهید ایران در اوج تحریم و محاصره استراتژی دشمنان را باطل می کند.

سردار سلامی با تأکید بر اینکه با معیارهای سنجش قوای مادی نمی توان تغییر کرد، گفت: ما یک تکیه گاه از قدرت داریم که این نابرابری قدرت فیزیکی و مادی را جبران می کند و موفق تر و پیروزمندانه تر از هر زمانی عمل می کنیم.

در چهره سیاست گذاران امریکا موج افسردگی دیده می شود

وی افزود: در حالی که 50 درصد از قدرت جهانی نظام عالم در دست مستکبران است امروز در عرصه مبارزه با ما سرگردان و فروپاشیده، ناامید و افسرده هستند و در چهره سیاست گذاران امریکا موج افسردگی دیده می شود.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه قدرت انقلاب باعث شد که سه شکست متوالی بر آنها تحمیل شود، گفت: قدرت انقلاب هزینه مداخله را برای آنها انقدر تنگ کرد که در بحران اقتصادی قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: این تحریم اقتصادی بعد از موج خفیف اولیه، امروز به تعادل و ثبات نزدیک شده است به این دلیل بود که دشمن اجازه نداد یک دلار در بانک های خارجی برای کشور ما جابجا شود.

وی تأکید کرد: اگر دشمن بخواهد ضربات ویران کننده را به او خواهیم زد که در این راستا غزه یک سرشاخه کوچک و نیابتی از انقلاب بود که توانست یک ارتش اسطوره ای تاریخ را بشکند.

در این مراسم از زحمات سردار عبدالرضا آزادی به عنوان فرمانده سابق سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان تقدیر به عمل آمد و سردار غلامعلی ابوحمزه به عنوان فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان معرفی شد.

همچنین کتاب «سفیر بیداری» شرحی از زندگی نامه شهید مصطفی الحسینی از سرداران بیداری اسلامی رونمایی شد.