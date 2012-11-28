دوره آموزشی پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قدرتی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 370 راس انواع دام ذبح شده برای هیئت های عزاداری در شهرستان گناباد موردبازرسی بهداشتی دامپزشکی قرار گرفت.

وی افزود: با برقراری کشیک در ایام تعطیل تاسوعا و عاشورای امسال پوشش بازرسی مناسبی درسطح شهرستان برای دام های کشتار شده جلو هیئت های عزاداری ایجاد شده است.

وی گفت: با اصلاح و حذف گوشت و آلایش غیر قابل مصرف سلامت مصرف کنندگان وعزاداران تامین می گردد.

وی افزود: در سال جاری تعداد زیادی از کشتارها توسط اکیپهای بازرسی به کشتارگاههای دام هدایت گردیده است.

قدرتی تصریح کرد: با توجهبه خطرات کشتار غیربهداشتی دام کلیه شهروندان باید نسبت به موضوع حساس بوده وکشتاردام را در مناسبتهای مختلف در کشتارگاه انجام دهند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان گناباد در ادامه اظهار داشت: با هدف ارتقای سطح آگاهی افراد در معرض خطر بالای ابتلا به بیماریهای مشترک، یک دوره آموزشی پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام برای شاغلین در کشتارگاه دام بخش کاخک شهرستان گناباد بر گزار شد.

وی گفت: این بیماری یک عفونی حاد و ویروسی کشنده است که عمدتاً از طریق تماس با دام آلوده،فرآوردههای خام دامی آلوده، گزش کنه های آلوده یا در اثر تماس با ترشحات فرد آلوده به انسان منتقل می شود.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و لزوم آگاهی افراد جامعه برگزاری چنین دوره های آموزشی لازم و از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است.

وی همچنین از دامداران و افرادی که به واسطه شغل خود ناگزیر از تماس با دام و فرآورده های دامی هستند خواست با سم پاشی به موقع دام و جایگاه و کنترل حشرات و کنه ها از انتقال بیماری به دامداری و نیز به خود جلو گیری کنند.

قدرتی در پایان از کلیه شهر وندان خواست برای حفظ سلامت خود از تماس غیر ضروری با دام و فرآوردههای خام، کشتار دام در خارج از کشتارگاه و خرید گوشت قرمز فاقد مهر دامپزشکی خودداری نمایند.