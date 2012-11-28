مانور زلزله در مدارس همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم ظهر چهارشنبه در حاشیه این مانور اظهار داشت: دانش آموزان بهترین انتقال دهنده آموزش های فرا گرفته در امداد و نجات به عموم جامعه هستند.

وی اضافه کرد: یکی از راه‌های کاهش تلفات انسانی در مواقع رخداد زلزله، آشنایی دانش آموزان با بلایای طبیعی و افزایش سطح آگاهی آنها برای مقابله با حوادث و انجام واکنش‌های صحیح و سریع است.

وی توجه به مقوله فرهنگ ایمنی و توسعه آن در بین آحاد جامعه را برای داشتن کشوری ایمن ضروری دانست و عنوان کرد: این مانور به‌ منظور ایجاد آمادگی، آموزش پناه گیری و خروج مناسب هنگام بروز زلزله برگزار شد.

وی افزود: آموزش های یاد شده به دانش آموزان، آسیب ها و تلفات ناشی از وقوع زلزله رابه میزان قابل توجهی کاهش می دهد و مدیران نیز باید نسبت به اجرای صحیح مانور زلزله و انتقال مفاهیم مورد نیاز حساسیت خاصی نشان دهند.

وی افزود: استان همدان از مناطقی است که گسلهای مختلفی از این منطقه عبور می کند بنابراین آموزش راه های نجات از زلزله و روش های پناهگیری از موارد مهمی است که در این مانور به دانش آموزان آموزش داده می شود.

حسنی محتشم تاکید کرد: دانش آموزان پتانسیلهای زیادی دارند بنابراین بسیاری از موارد اجتماعی را می توان از طریق این دسته افراد به جامعه منتقل کرد.