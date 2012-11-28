بروجرد آماده میزبانی ضریح مطهر امام حسین(ع)/ روز استقبال نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی استقبال از ضریح مطهر امام حسین(ع) ظهر چهارشنبه با حضور مسئولین در محل فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد.

حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: عبور ضریح مطهر امام حسین(ع) از بروجرد یک فرصت استثنایی برای مردم این شهرستان است که باید از این فرصت بهترین بهره برداریهای معنوی را داشته باشیم.

وی افزود: لذا باید با برنامه ریزی مناسب زمینه بهره برداری مردم از این فرصت معنوی را فراهم کرده و بسترهای لازم را به گونه ای مهیا کنیم که عشق و ارادت مردم به ساحت مقدس امام حسین(ع) به نمایش گذاشته شود.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه در مراسم استقبال از کاروان ضریح مطهر باید زمان مشخص شده را رعایت کنیم، افزود: به طور قطع با برنامه ریزی درست حضور این کاروان در شهر بروجرد تاثیر خود را برجا خواهد گذاشت.

سرپرست فرمانداری شهرستان بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی شده بروجرد در 16 محرم میزبان کاروان ضریح مطهر خواهد بود و ما با تمام وجود آماده استقبال از این کاروان هستیم.

مهدی پازوکی افزود: این کاروان از میدان آیت اله بروجردی به طرف میدان امام خمینی(ره) و پس از آن وارد خیابان دکتر علامه شهیدی می شود و با گذشتن از خیابان امام حسن عسگری به سمت میدان راهنمایی حرکت داده شده و تا ساعت 12 شب در این میدان مستقر شده و پس از آن ضریح مطهر در محل سپاه ناحیه بروجرد استقرار خواهد یافت.

وی ادامه داد: تمامی کمیته های انتخاب شده برای استقبال و بدرقه کاروان ضریح مطهر باید تا زمان ورود برنامه های خود را به ما اعلام کنند.

معاون سیاسی فرمانداری ویژه بروجرد نیز در اسن جلسه عنوان کرد: شهرداری باید تعداد 15 بنر را در داخل و ورودیهای شهر نصب کند و تمام مسیرهای کاروان را با پارچه های مشکی آذین ببندد.

بیژن داوودی با بیان اینکه ما باید هنگام تحویل ضریح از استان مرکزی در ورودی شهرستان مستقر شویم، ادامه داد: برای این استقبال تمامی تدابیر لازم اتخاذ شده تا مشکلی ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: گزارشهای کمیته های استقبال، پشتیبانی، اطلاع رسانی و امنیتی به فرمانداری نشان می دهد که شهر بروجرد برای استقبال و بدرقه کاروان ضریح مطهر هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت.