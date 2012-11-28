تسریع در پروژه های ورزشی نیمه تمام اولویت کاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی همایش پیاده روی در شهرستان سقز اظهار داشت: برای توسعه ورزش در این شهرستان نیاز است زیر ساخت های مناسب فراهم شود.

وی افزود: تعامل با آموزش و پرورش با توجه به ظرفیت بالایی که دارد ضروری است و استعدادیابی در مدارس باید از دیگر اولویت های کاری اداره کل ورزش و جوانان استان باشد.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه ورزش در استان می تواند بسیاری از معضلات اجتماعی و سیاسی را کاهش دهد.

بیگلری یادآور شد: استان کردستان و شهرستان بانه با توجه به موقعیت جغرافیایی ظرفیت بالایی را دارد و انتظار می رود با فراهم ساختن زیر ساخت ها شاهد درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه های مختلف ورزشی باشیم.

وی ادامه داد: افزایش سرانه ورزشی و جذب اعتبارات مناسب می تواند در توسعه ورزش موثر باشد و به همین دلیل مدیران باید در راستای رسیدن به این مهم حرکت کنند.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: تعامل هیئت های ورزشی، برنامه ریزی مناسب، جذب اسپانسرهای توانمند و توجه به رشته های انفرادی می تواند موجب درخشش ورزشکاران استان در میادین ورزشی باشد.