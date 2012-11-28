کاهش 30 درصدی بار زائران حج تمتع فارس/ آغاز ثبت نام عتبات عالیات

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه زائران حج تمتع استان فارس سال جاری بیشتر وقت خود را برای امور معنوی و حضور در حرم مطهر صرف و از بازار گردی و خرید های اضافی خودداری کردند.

وی تصریح کرد: حج تمتع سال جاری بسیار آرام ،روان و منظم برگزار شد و هیچ یک از زائران استان فارس با مشکلات امنیتی، بهداشتی و فوت روبرو نشدند.

رئیس سازمان حج و زیارت استان فارس اضافه کرد: در حج تمتع سال جاری چهار هزار مسافر از استان فارس به عربستان صعودی سفر کردند که پروازهای این افراد در زمان ورود و خروج بدون تاخیر و در برخی موارد زودتر از زمان مقرر انجام شد.

آغاز ثبت نام عتبات عالیات

آزاد همچنین بیان کرد: از تاریخ 9 تا 13 آذر ماه سال جاری ثبت نام علاقمندان برای حضور در عتبات عالیات به صورت زمینی و هوایی در فاصله زمانی 30 آذر تا 30 دی ماه سال جاری آغاز می شود.

وی تاکید کرد: علاقمندان برای نام نویسی باید به سایت سازمان حج و زیارت فارس مراجعه کنند و بعد از اتمام مهلت ثبت نام نتایج در تاریخ 15 آذر ماه اعلام می شود.