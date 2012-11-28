به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین در همایش اقتصاد مقاومتی مدیران صنعت و بسیج کارخانجات تهران بزرگ که در شرکت ایران خودرو برگزار شد، گفت: تحریمها یک فرصت است و نه تهدید و باید از ظرفیتهای موجود هوشمندانه بهره برداری کرد.

مدیرعامل ایران خودرو، تولید رانا و دنا دومین و سومین خودروی ملی ایران خودرو را حاصل خلاقیت و تفکر بسیجی و خودباوری مهندسان ایرانی در شرایط تحریم های بین المللی دانست و اظهارداشت: اگر تحریم ها نبود صنعت خودرو به دانش طراحی پلاتفرم خودرو و قوای محرکه ملی دست نمی یافت.

نجم الدین تاکید کرد: تولید 206 ساخت داخل، طراحی موتور ملی، ساخت قالب‌های بزرگ بدنه خودرو، خودکفایی درتولید موتورهای کم مصرف از مهم‌ترین اثرات مثبت تحریم های بین المللی است.

وی مقایسه صنعت خودروی ایران و کره را نادرست خواند و افزود: عمر صنعت خودروی ایران کمتر از 17 سال است نه 40 سال و این فاصله بین صنعت خودروی ایران و کره ناشی ازتفکرات وارداتی آن زمان است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: با وجود تحریم های سنگین، همین که کارگران، چرخه اقتصاد و تولید را همچنان در حرکت نگه داشته اند و اجازه نداده اند دشمن از این فرصت استفاده کند، بارزترین نقش بسیج کارگری در جنگ اقتصادی است.

نجم الدین یادآورشد: در شرایط حاضر موضوعاتی نظیر وجدان کاری، فرهنگ کار، همت وتلاش مضاعف، الگوی اسلامی- ایرانی کار، ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات داخلی، ظاهر زیباو مورد پسند ایرانی و قابل رقابت با کالای خارجی برای پاسخ گویی به خواسته مقام معظم رهبری و جامعه از اقداماتی است که در دستور کار جدی گروه صنعتی ایران خودرو قرار دارد.

وی با اشاره به بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی بر اساس الزاماتی از جمله مردمی کردن اقتصاد، استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات و حرکت براساس برنامه است.

مدیرعامل ایران خودرو، مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی را تعامل سازنده بین صنعت ودانشگاه عنوان کرد و اظهارداشت: ایران خودرو در 600پروژه در قالب اینترشیب با دانشگاه‌های صنعتی کشور همکاری دارد.

نجم الدین با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی، بیان داشت: در این مقطع تاریخی هر یک از ما باید نقش خودمان را بشناسیم و به نظر من یکى از بخش‌هاى مهمى که می‌تواند اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، صنعت خودرو است.

وی خاطرنشان کرد: احداث سایت های تولید خودرو در مناطق مختلف کشور، پیشرفت چشم‌گیر در زمینه علم و فناوری، ارتقای جایگاه ایران در عرصه تولید خودرو، مشتری مداری و توجه جدی به مقوله ارتقای کیفیت از جمله نقاط قوت صنعت خودروست که منشا برکات و آثار مثبتی بوده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار داشت: تمامی بسیجیان پرتلاش عرصه ‌تولید و صنعت مصمم هستند تا در کنار کارفرمایان و کارآفرینان فهیم در تحقق منویات مقام معظم رهبری و جهاد اقتصادی همت گمارند و بار دیگر دین خود را در جهاد و مبارزه مقدس با تهاجم اقتصادی استکبار جهانی ادا کنند.

نجم الدین ضمن اعلام حمایت از تلاش و جدیت دولت خدمتگزار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران، افزود: ما وظیفه خود می‌دانیم تا در جهت رشد و بالندگی صنعت داخلی و ارتقای کیفیت تولید و کاهش هزینه‌های سر بار تولید اقدام کرده و از آحاد ملت همیشه در صحنه می خواهیم تا با مصرف کالای ایرانی از تولید ملی و سرمایه ایرانی حمایت کنند.