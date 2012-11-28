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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

مستندی تاکید کرد:

لزوم ورود سرمایه گذار به استان زنجان برای فرآوری مواد معدنی

لزوم ورود سرمایه گذار به استان زنجان برای فرآوری مواد معدنی

زنجان - خبرگزاری مهر: عضو کمسیون معدن اتاق ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان گفت: با توجه به وجود ذخایر معدنی فراوان در استان زنجان ضروری است سرمایه گذاران در بخش فرآوری مواد معدنی اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مستندی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک شورای عالی معادن کشور، کمیسیون تخصصی معادن اتاق ایران و کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق زنجان افزود: استان زنجان دارای بزرگترین معدن سرب و روی و بزرگترین شهرک تخصصی روی در خاورمیانه است.

وی با اشاره به وجود ذخایر غنی مواد معدنی در استان زنجان افزود: جا دارد سرمایه گذاران برای فرآوری مواد معدنی در زنجان اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

عضو کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به پیشنهاداتی در راستای تسهیل فعالیت معدن کاران ادامه داد: فراهم شدن زمینه ها لازم برای سرمایه گذاری در بخش معادن با هدف ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و گسترش صادرات از جمله راه کارهای مهم در این زمینه است.

مستندی اعمال تخفیف و یا معافیت از حقوق دولتی را برای فعالان عرصه معدن ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد شورای حل اختلاف معادن، جبران خسارت برای مزاحمان فعالان معدن در منطقه فعالیت، الزام به استفاده از مسئولان فنی در فعالیت های معدنی و پرداخت تسهیلات بانکب برای کمک به استخراج و اکتشاف از جمله راه کارهای کمک به بخش معدن در کشور و به ویژه در استان زنجان است.

مستندی با تاکید بر لزوم ایجاد پنجره ای واحد در بخش معدن گفت: بازنگری مناطق حفاظت شده و شناور بودن حقوق دولتی در بخش معدن از جمله فعالیت هایی است که مسئولان می توانند با اجرایی کردن آنها فعالان بخش معدن را یاری نموده به تولید کمک کنند.

کد مطلب 1753739

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