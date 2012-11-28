چهاردهمین مانور سراسری زلزله در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی، صبح چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در مدارس استان برگزار شد.
بر پایه این خبر، این مانور در مشهد نیز در مدرسه دخترانه رضویه با حضور استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد.
مانور زلزله هر سال همزمان با 8 آذر به منظور افزایش ایمنی و مقابله با تهدیدات و خطرات احتمالی زلزله در مدارس سراسر کشور برگزار می شود.
این مانور سراسری با هدف فرهنگسازی در کاهش تلفات و آسیبهای حوادث غیرمترقبه و پناه گیری در دفع خطرات زلزله صورت میگیرد و صبح امروز نیز 8 هزار و 400 مدرسه در خراسان رضوی در این مانور حضور داشتند.
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